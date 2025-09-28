Jihočeský kraj získal unikátní areál v centru Budějovic

30.09.2025

Jihočeský kraj uzavřel se společností VISCOFAN CZ strategickou dohodu, která zásadně promění podobu Českých Budějovic a posílí rozvoj celého regionu.

Na čtyřhektarovém pozemku bývalé Tabačky, v těsné blízkosti nádraží a historického centra, vznikne v budoucnu nová městská čtvrť. Viscofan zároveň vybuduje nový výrobní areál u Jihočeského letiště v Plané.

Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba zdůraznil, že jde o jednu z nejdůležitějších dohod posledních let: „Dlouhodobě usilujeme o proměnu českobudějovické aglomerace v moderní metropoli. Dohoda se společností Viscofan je v tomto směru zcela zásadní. Kraj získává unikátní průmyslový areál Tabačky – tedy plochu o téměř čtyřech hektarech přímo mezi nádražím a náměstím. Tento prostor má potenciál stát se novou městskou čtvrtí s byty pro 2 500 až 3 500 lidí a kvalitní občanskou vybaveností. Je to urbanisticky výjimečný krok, který nemá v republice obdoby.“

Areál nabízí velkorysé budovy v dobrém technickém stavu, které lze využít například pro kulturní instituce, volnočasové aktivity či dětské programy. Nová čtvrť naváže na transformaci celé lokality – modernizované nádraží, justiční palác v Žižkových kasárnách i připravovanou bytovou výstavbu. „Nezastavujeme nové zelené plochy, ale využíváme historický průmyslový areál přímo v centru. Lidé budou bydlet v dosahu hromadné dopravy i hlavních služeb. Takto si představuji moderní rozvoj města a krajské metropole,“ doplnil Kuba.

Součástí dohody je i zajištění dlouhodobého působení společnosti VISCOFAN CZ v Českých Budějovicích. Firma přesune výrobu do areálu letiště v Plané, kde vybuduje nový závod na ploše 7,7 hektaru – tedy na dvojnásobku současného areálu. Investice přesáhne 1,25 miliardy korun a dokončení se očekává v roce 2028. „Klíčové pro mě bylo zajistit, aby Viscofan zůstal na jihu Čech a nerozvíjel se jinde. Díky tomuto řešení kraj nejen získává cenný areál v centru města, ale také zajišťuje, že silná a prosperující firma bude dál růst v Českých Budějovicích,“ uvedl hejtman Kuba.

Ředitel českobudějovického závodu společnosti VISCOFAN CZ Miloslav Kamiš k tomu dodal: „Potkali jsme se ve správný čas u správného stolu. Investice do nového závodu je pro nás jasným signálem, že chceme v Budějovicích zůstat dlouhodobě. Nový areál nám umožní soustředit výrobu i logistiku na jednom místě a zásobovat přímo z jihu Čech více než 130 zemí světa. Zároveň půjde o nejmodernější závod našeho koncernu.“

Celková cena transakce činí zhruba 600 milionů korun. Hodnota pozemků u letiště je odhadována na 240 milionů, zbytek uhradí kraj ve dvou splátkách.

Výsledkem je dohoda, která přináší trojí přínos:

  1. Jihočeský kraj získává jedinečný areál pro rozvoj centra krajské metropole.

  2. České Budějovice dostanou prostor pro moderní čtvrť a veřejné instituce.

  3. Viscofan, jako významný jihočeský zaměstnavatel, má podmínky pro dlouhodobý rozvoj v regionu a efektivnější výrobu.

Tato dohoda potvrzuje roli Jihočeského kraje jako aktivního tvůrce moderní aglomerace a otevírá cestu k zásadní proměně Českých Budějovic.

Tisková zpráva

