Klaudiánova nemocnice pracuje na přípravě výstavby Pavilonu pro matku a dítě

reklama

Dětské a gynekologicko-porodnické oddělení dnes sídlí v budově v ulici Boženy Němcové, které je sice součástí areálu nemocnice, ale zcela nevyhovuje dnešním požadavkům medicíny ani pacientů. Zhotovitelem dokumentace, který byl vybrán ve veřejné zakázce, je Sdružení pro Pavilon pro matku a dítě, kde jsou zastoupeny dva subjekty: Energy Benefit Centre a.s. a Ateliér Velehradský, s. r. o. První studii projektu by měla nemocnice dostat v létě tohoto roku, kdy by mohl být záměr podrobněji představen veřejnosti.

„Tento pavilon vznikne ve stávající části areálu naší nemocnice: jedná se tedy o částečnou rekonstrukci pavilonu A, nejstaršího pavilonu areálu nemocnice, a pavilonu B a částečně o novou výstavbu, kde se bude odehrávat hlavní medicínská část, jako jsou porody a operace,“ řekla předseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislav Řípa.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7067 lidí

„Výstavbu nové porodnice jsme si dali za cíl po krajských volbách po našem nástupu do vedení nemocnice. Jsem tedy velmi rád, že se nám podařilo podepsat smlouvu na projektovou dokumentaci a všechny potřebné ostatní dokumenty tak, abychom mohli cca za rok a půl, kopnout do země, abychom novou porodnici v Mladé Boleslavi postavili,“ řekl místopředseda představenstva Klaudiánovy nemocnice Daniel Marek.

„Vnímám to jako obrovské zadostiučinění, protože co jsem pediatrem, tak se mluví o tom, že se postaví nová porodnice a dětské oddělení. Pokud k tomu nyní dochází, tak je to pro mne největší zážitek celého mého profesního života. Jsem nesmírně rád. Bude to velký profit pro maminky, které zde budou rodit, pro ženy, které zde budou ošetřovány, a pro děti. Druhá věc je, že to bude zajímavé pro personál. Myslím si, že si všichni tito lidé zaslouží něco nového, co je na úrovni 21. století,“ řekl MUDr. Pavel Nechanický, místopředseda dozorčí rady Klaudiánovy nemocnice.

Na následující výstavbu pavilonu pro gynekologicko-porodnické a dětské oddělení Klaudiánova nemocnice nyní hledá potřebné finanční prostředky. Nemocnice již zažádala o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR. „Počítáme s tím, že by tento objekt, zrekonstruovaná i nová část, měl splňovat nejvyšší standardy energetické náročnosti. Měl by být zcela pasivní. Budeme se ale snažit i o další národní a evropské fondy a získat tak potřebné peníze pro výstavbu. Když všechno půjde podle našich představ, mohl by být tento pavilon v provozu za čtyři až pět let,“ dodal předseda představenstva Ladislav Řípa.

Psali jsme: Cheb: Revitalizace chebské nemocnice je hotova Nemocnice Znojmo: Partnerský odběr přinesl nemocnici přes 14 000 mililitrů krve FN Hradec Králové se loni zúčastnila průzkumů spokojenosti pacientů i zaměstnanců Nemocnice Havlíčkův Brod: Dárci krve se na transfúzní stanici brodské cítí jako v kavárničce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.