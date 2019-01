Kraj Vysočina: Voda v nádrži Hubenov pomalu stoupá

Ta slouží k zásobování obyvatel krajského města pitnou vodou a v současné době se objem vody v hubenovské nádrži pohybuje přibližně na úrovni 48 % její kapacity. Se situací na vodárenské nádrži i dalších částech vodárenské soustavy zajišťující pitnou vodu pro Jihlavu a okolní obce se přímo v terénu seznámili členové Komise Rady Kraje Vysočina pro životní prostředí v doprovodu radního Martina Hyského a náměstka hejtmana Martina Kukly.



Stejně jako ostatní kraje v Česku i Vysočina se od roku 2015 potýká s následky dlouhodobého sucha. Tento trend se negativně projevil i na zásobách povrchové vody ve vodárenských nádržích, přičemž vodní dílo Hubenov se v polovině prosince loňského roku dostalo pouze na cca 32 % svého zásobního prostoru. „Ke zlepšení situace v hubenovské nádrži významně přispělo množství sněhových a dešťových srážek v uplynulých týdnech, zároveň už na podzim loňského roku bylo rozhodnuto o schválení mimořádné manipulace, spočívající ve snížení odtoku z nádrže a v prosinci i o snížení množství odebírané vody cca na polovinu s tím, že výpadek se pokryje odběrem vody přímo z řeky Jihlavy,“ vysvětlil krajský radní Martin Hyský, do jehož gesce spadá oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Vodní dílo Hubenov bylo postaveno v letech 1968 až 1972 na Maršovském potoce a je ve správě Povodí Moravy, s.p. Pro posílení nátoku vody do nádrže byly postaveny přivaděče i ze sousedních povodí – Jedlovského a Jiřínského potoka. Podle vyjádření zástupců Povodí Moravy, s.p. se v letošním roce počítá s kompletní rekonstrukcí Jedlovského přivaděče. Primárně slouží vodárenská nádrž Hubenov jako zásobárna pitné vody pro Jihlavu. Povrchová voda z ní je potrubím přes čerpací stanici v Rantířově odváděna do úpravny vody v jihlavské části Hosov. Zástupci Kraje Vysočina měli možnost seznámit se s celou cestou strategické suroviny. Kromě odběru vody z hubenovské nádrže je možné ještě odebírat povrchovou vodu z řeky Jihlavy v Rantířově a čerpat ji do kaskády vodárenských rybníků v Pístově, odkud je pak odebírána na úpravnu vody v Hosově, která je posledním stupněm na cestě ke koncovému zákazníkovi.

„Zásobování pitnou vodou, a to nejen v případě Jihlavy, ukazuje, že je nezbytné řešit problematiku dlouhodobého sucha, kůrovce a s tím souvisejícího odlesňování i ochranných pásem kolem vodárenských nádrží komplexně. Jen tak mohou být opatření smysluplná a účinná. V krajském rozpočtu jsme pro letošní rok vyčlenili z rezervy 100 milionů korun právě na boj s kůrovcovou kalamitou a se suchem. Vedle toho pravidelně podporujeme obce při budování a modernizaci vodohospodářské infrastruktury - vodovodů, kanalizací a ČOV. V letošním roce se jedná o částku ve výši celkem 77 milionů korun, která bude poskytnuta obcím prostřednictvím grantových programů Čistá voda 2019 a Stavby ve vodním hospodářství 2019, zařazených do Fondu Vysočiny “ doplňuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

autor: Tisková zpráva