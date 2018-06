Krkonošské muzeum v Jilemnici představuje historii pošty na Jilemnicku

Do třicátých let 19. století byly poštovní služby zajišťovány příležitostnými obecními či panskými posly. V roce 1838 získal na základě výnosu poštovní správy ze dne 3. října 1838, č. 12351/2643 koncesi pro soukromou poštu Ignác Gross a v rukou jeho potomků zůstala až do zestátnění. Vlastnil dům č. p. 9 na jilemnickém náměstí a zároveň si tu zřídil hostinec Na Poště. Sběrna mohla přijímat a doručovat dopisy, psaní s penězi a balíčky až do tří liber váhy. Spojení měla s poštovním úřadem v Jičíně. Zpočátku docházel se shromážděnou poštou pouze jednou týdně pěší posel do Jičína, později dvakrát týdně do Nové Paky.

V roce 1896 byla pošta zestátněna a od roku 1926 sídlila v nové honosné budově, kterou navrhl renomovaný pražský architekt František Roith. V této budově je pošta dodnes.

Expozice nabízí řadu jedinečných exponátů: historické poštovní schránky, obálky, uniformy, jilemnické poštovní saně pro dopravu osob, unikátní dopisy a telegramy, plány a mnoho dalšího.

Výstava byla připravena ve spolupráci s řadou institucí, mimo jiné s Poštovním muzeem Praha a otevřena je denně mimo pondělí od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin do 9. září 2018.

autor: Tisková zpráva