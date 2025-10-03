Lesy ČR: ŘEŠ LES je výzvou pro středoškolské studenty lesnictví

03.10.2025 16:12 | Tisková zpráva

Třetí ročník středoškolské lesnické soutěže ŘEŠ LES vyhlásily 2. října Lesy České republiky. Se svým projektem se mohou přihlásit týmy studentů středních lesnických škol. Letošním tématem je vyznačení úmyslné předmýtní těžby v porostu mladším 40 let s cílem posílit jeho stabilitu a zdravotní stav.

Lesy ČR: ŘEŠ LES je výzvou pro středoškolské studenty lesnictví
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

„Tak jako v předchozích ročnících chceme propojit teorii s provozní praxí, ale taky studenty motivovat k samostatné i týmové práci a rozvoji v oboru. Zajímají nás jejich úvahy, návrhy řešení i výsledky diskusí, které se promítnou do předloženého projektu,“ uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Libor Strakoš. 

Týmy studentů třetích a čtvrtých ročníků středních lesnických škol zpracují soutěžní projekty a předloží je do konce ledna odborné komisi.

Hlavním úkolem týmu bude zjistit údaje z lesního hospodářského plánu konkrétního porostu, v němž pak vytyčí tři zkusné plochy. Na nich vyznačí navržený výchovný zásah a zdůvodní ho.   

Komise zhodnotí formální či obsahovou stránku projektů či odbornou úroveň a vybere tři nejlepší, které jejich tvůrci v únoru veřejně představí. Komise zhodnotí také jejich prezentační schopnosti s tím, že všichni tři včetně škol získají finanční ocenění.

Za nejlepší projekt získá tým 16 tisíc korun a škola sponzorský dar ve výši deset tisíc korun. Druhý projekt v pořadí podnik ocení 12 tisíci korunami určenými zpracovatelskému týmu a 7 500 korun daruje škole. Řešitelé třetího nejzajímavějšího projektu letošní soutěže dostanou 8 tisíc korun a škola 5 tisíc korun.

Předchozího druhého ročníku se zúčastnilo 32 studentů, které vedlo osm pedagogů ze šesti škol. Nejlepší projekt předložili studenti České lesnické akademie Trutnov.

Psali jsme:

Poslední vysílání před volbami: Fiala varuje před chudobou, Babiš mluví o vládních lžích a pohádkách
Nerušil z SPD upozornil na nebezpečný systém kontroly voleb. A dostal od Facebooku ban
Herman (ANO): Středočeský DOZIMETR. Krylo krajské vedení člena zločinecké skupiny
Vladimír Ustyanovič: Cirkus, nebo virus Fiala

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

autor: Tisková zpráva

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Co by bylo špatného na referendum o vystoupení z EU?

Co se stalo s euroskeptickou ODS, když třeba vy dnes mluvíte o tom, jaké by pro nás bylo referendum ohrožení. Vždyť přeci je to navíc demokratický nástroj, jak lidé mohou vyjádřit svůj názor. Ano, rozhodli se i o vstupu do EU, ale to už je dávno a EU se od té doby dost změnila. Nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Videotestování: Zářivý úsměv s OPALESCENCE Cool Mint!

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

HK ČR: Evropa potřebuje méně bariér na vnitřním trhu a méně regulací

16:26 HK ČR: Evropa potřebuje méně bariér na vnitřním trhu a méně regulací

Hospodářská komora ČR vítá diskusi o posílení jednotného trhu Evropské unie, současně však varuje, ž…