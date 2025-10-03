Lesy ČR: ŘEŠ LES je výzvou pro středoškolské studenty lesnictví

„Tak jako v předchozích ročnících chceme propojit teorii s provozní praxí, ale taky studenty motivovat k samostatné i týmové práci a rozvoji v oboru. Zajímají nás jejich úvahy, návrhy řešení i výsledky diskusí, které se promítnou do předloženého projektu,“ uvedl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Libor Strakoš.
Týmy studentů třetích a čtvrtých ročníků středních lesnických škol zpracují soutěžní projekty a předloží je do konce ledna odborné komisi.
Hlavním úkolem týmu bude zjistit údaje z lesního hospodářského plánu konkrétního porostu, v němž pak vytyčí tři zkusné plochy. Na nich vyznačí navržený výchovný zásah a zdůvodní ho.
Komise zhodnotí formální či obsahovou stránku projektů či odbornou úroveň a vybere tři nejlepší, které jejich tvůrci v únoru veřejně představí. Komise zhodnotí také jejich prezentační schopnosti s tím, že všichni tři včetně škol získají finanční ocenění.
Za nejlepší projekt získá tým 16 tisíc korun a škola sponzorský dar ve výši deset tisíc korun. Druhý projekt v pořadí podnik ocení 12 tisíci korunami určenými zpracovatelskému týmu a 7 500 korun daruje škole. Řešitelé třetího nejzajímavějšího projektu letošní soutěže dostanou 8 tisíc korun a škola 5 tisíc korun.
Předchozího druhého ročníku se zúčastnilo 32 studentů, které vedlo osm pedagogů ze šesti škol. Nejlepší projekt předložili studenti České lesnické akademie Trutnov.
autor: Tisková zpráva