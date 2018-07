Lesy Praha: Polovina roku 2018 přinesla záchranné stanici několik prvenství

K 30. 6. 2018 jsme přijali celkem 2 611 živočichů 106 různých druhů. To je oproti první polovině loňského roku o 357 zvířecích pacientů více. Uplynulých 6 měsíců s sebou přineslo hned několik prvenství. Přijali jsme nejpočetnější kolonii netopýrů rezavých v historii záchranné stanice a také se k nám dostala mláďata zajímavých druhů živočichů. Historicky poprvé jsme se starali o mláďata výra velkého, jezevce lesního, kuny lesní, krtka obecného, mývala severního, tchoře tmavého a hýla obecného.

Mezi přijatými pacienty nejvíce dominovali ptáci, především kachny, kosi a labutě. Ze savců se k nám hojně dostávali netopýři, zajíci a veverky. Z celkového počtu živočichů jsme ošetřili 1 425 dospělých a 1 228 mláďat.

A jaké byly osudy některých našich zvířecích pacientů?

Bez jednoho rovné dvě stovky. To byl počet netopýrů, které jsme zachránili z větrací šachty rekonstruovaného domu v pražské Libni. Tomuto rekordnímu počtu netopýrů jsme poskytli prostor pro přečkání zimy a za časného jara jsme je probudili, nakrmili a vypustili do Stromovky, kde 29. března našli svůj nový domov.

Přijali jsme také dvě výří mláďata, která se k nám dostala poté, co jejich matka nezvládla sehnat dostatek potravy. Jejich otce totiž srazilo auto a dostal se do péče záchranné stanice jako první. Samice zůstala na starost o sourozeneckou výří dvojici sama a péče o mláďata byla nad její síly. Hladová mláďata jsme ovšem nalezli a zachránili včas. V současné době se mají čile k světu a připravují se na vypuštění do přírody.

Dalším pacientem s pohnutým osudem bylo mládě muflona z Thomayerovy nemocnice. Přišlo na svět se zlomenou nohou a nebylo proto schopné následovat svoji matku. V naší záchranné stanici ovšem dostalo vše, co mu scházelo. Ošetřili jsme mu zlomenou končetinu, pravidelně jej krmili a nakonec získalo i náhradní matku a sourozence, kteří se u nás ve stanici rovněž zotavovali ze zranění. I přes neradostný start do života se mládě dočká návratu do volné přírody.

Malý jezevec do záchranné stanice doputoval z Ďáblického háje. Mládě pravděpodobně přišlo o matku a hladové se vydalo za potravou samo. Samičku jezevce jsme přemístili do venkovní voliéry, kde se v bezpečí a s dostatkem potravy připravuje na návrat do přírody. Ten ale proběhne nejdříve až koncem léta, kdy bude dost velká na to, aby v přírodě obstála.

Kromě péče o volně žijící živočichy se záchranná stanice zapojuje také do ekologické výchovy a formou ukázek a přednášek upozorňuje veřejnost na jednotlivé příčiny vzniku hadicapů u zvířat. Během prvního pololetí se stanice účastnila 354 akcí, které navštívilo přes 15 000 zájemců.

autor: Tisková zpráva