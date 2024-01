Letiště Praha: Usilujeme o víc přímých linek ze vzdálených trhů a bonitní turisty

reklama

Nejen díky tomuto dokumentu se posílí propagace Česka v zahraničí, aby cizinci chtěli do centra Evropy cestovat víc a letečtí dopravci ze strategicky důležitých trhů měli zájem provozovat víc potřebných linek.

I když v loňském 3. čtvrtletí bylo v Česku celkem už víc turistů než před pandemií covidu-19, cestovní ruch nadále táhli tuzemští cestovatelé. Celkem přijelo téměř 7,9 milionu hostů, z toho bylo víc než 4,8 milionu (61,3 procenta) rezidentů a víc než tři miliony (38,7 procenta) cizinců. Srovnáme-li 3. čtvrtletí 2023 se stejným obdobím roku 2019, zatímco Čechů cestovalo po Česku o 15 procent víc, cizinců přijelo naopak méně, a to o devět procent. Pro ekonomiku Česka je však víc zahraničních turistů žádoucí, utrácejí totiž téměř třikrát tolik co rezidenti. Konkrétně: Turisté z Česka dle posledních dostupných čísel za loňské 2. čtvrtletí utráceli za cesty po Česku v průměru 812 korun za osobu a den, u cizinců to bylo v průměru 2523 korun.

„Spolupráce Touchpoint zařezává s hlavními výzvami cestovního ruchu, které jsou před námi. První výzvou je zajistit rozumný mix českých a zahraničních turistů. Druhou udržitelnost, a to tak, aby se rozprostřel cestovní ruch po celé zemi, pomohlo se hospodářství v regionech a ulevilo přetíženým místům. Třetí výzvou je propagace aktivního turismu a lázeňství, což je také naše hlavní téma pro období 2024-25,“ říká ředitel České centrály cestovního ruchu – CzechTourism František Reismüller a dodává: „Naše nabídka je skvělá, v Česku máme nejlepší turistické značení na světě, špičková horská střediska a velkou tradici sportu a outdoorových aktivit. Zároveň máme také dlouhou tradici kvalitního, světově známého lázeňství, zapsaného i na seznamu UNESCO. To vše je zcela jistě zajímavé pro bonitní turisty ze vzdálených trhů a teď je tedy velmi důležité je k nám co nejpohodlněji a co nejdřív dostat.“

Z mezinárodního Letiště Václava Havla Praha aktuálně létá na 160 přímých leteckých spojení, které do celého světa vypravuje víc než 65 leteckých dopravců. Předpokládá se, že v roce 2023 leteckých terminálů největšího tuzemského letiště využije celkem víc než 13 milionů cestujících. Podle předsedy představenstva Letiště Praha Jiřího Pose je Praha pro zahraniční turisty velkým lákadlem, spuštění nových dálkových linek však bude velkým přínosem také pro Čechy.

„Z tohoto pohledu je pro nás spolupráce s CzechTourism, Prague City Tourism, ale také s hlavním městem Praha velmi důležitá. V současné chvíli jsou pro nás prioritou linky do Severní Ameriky či na Dálný východ. Kromě New Yorku je to i Philadelphie, případně Chicago, Toronto, Montreal a čínské destinace. Nově také v blízké či střednědobé budoucnosti usilujeme o otevření linky do Vietnamu, Thajska a Indie,“ říká předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos.

O Prahu mají cestovatelé do a po Česku dlouhodobě největší zájem. Platí přitom, že se regiony, kam turisté nejčastěji míří, příliš nemění. V první desítce nejnavštěvovanějších bývá kromě hlavního města také Jihomoravský a Jihočeský kraj. Zatímco však obyvatelé Česka v loňském 3. čtvrtletí jezdili nejvíc do Jihočeského, Jihomoravského, Královehradeckého, Středočeského, Libereckého kraje a Prahy, u cizinců vedlo naše hlavní město a následovaly Jihomoravský, Karlovarský, Jihočeský, Královehradecký a Středočeský kraj.

“V Prague City Tourism systematicky kultivujeme cestovní ruch metropole, což se nám daří především prostřednictvím marketingových kampaní, kterými cílíme na důležité zdrojové trhy a specifický druh klientely, která má zájem o hlubší prožitek z návštěvy,” vysvětluje předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro a zároveň doplňuje: “Bez našich partnerů, jako je Letiště Praha a CzechTourism, by toto úsilí bylo mnohem těžší, a proto jsem moc rád, že pokračujeme v naší společné práci. Pro příští rok se Prague City Tourism zavázalo, že se marketingově mimo jiné zaměří na vzdálenější trhy, jako je Tchai-wan a Jižní Korea.“

Uzavřené memorandum má platnost do konce roku 2026. Bude-li třeba a dohodne-li se tak Letiště Praha, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism a Prague City Tourism, může se dokument k projektu Touchpoint prodloužit.

