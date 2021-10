Letiště Praha: Zimní letový řád přináší přímé spojení z Prahy do téměř stovky destinací a častější frekvenci letů

reklama

Přibydou i další v zimním letovém řádu nově operované linky, například do Tel Avivu, Neapole, Oděsy, Kyjeva, Dubaje či Amsterodamu. K obnovení a dalšímu rozvoji leteckého provozu napomůže také otevření nové provozní základny letecké společnosti Eurowings.

Přímá letecká spojení bude v zimním letovém řádu operovat 47 leteckých společností. Německá společnost Eurowings, člen skupiny Lufthansa, otevírá na pražském letišti svou bázi. Dva Airbusy typu A319 budou zajišťovat spojení do 13 evropských destinací, včetně Kanárských ostrovů či Barcelony. Ryanair nabídne z Prahy spojení do 26 měst včetně populárních destinací jako Londýn, Krakov anebo Dublin. Smartwings Group bude provozovat během zimního letového řádu spojení do bezmála 20 destinací, jako jsou například Kanárské ostrovy, Madeira, Hurghada anebo Paříž či Stockholm. Z Letiště Václava Havla Praha budou nově dostupná i přímá dálková charterová spojení do exotických destinací jako jsou Maledivy, Punta Cana, Mombasa, Cancún nebo Zanzibar.

„S radostí sledujeme obnovování dřívějších linek, spojení do nových destinací i narůstající frekvenci na stávajících linkách. Díky tomu jsme do poloviny října odbavili už přes tři miliony cestujících a doufáme, že díky novým spojením v zimním letovém řádu budou čísla dál růst. Zdaleka nejsme na počtech cestujících z roku 2019, ale s počtem destinací příliš nezaostáváme,“ uvádí Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha a dodává: „V nadcházející zimní sezóně očekáváme také zvýšený zájem českých cestujících o cesty do exotických destinací. Jsme rádi, že si budou moci vybrat z více možností a cestovat jak bez mezipřistání nebo i s přestupem.“

S postupným oživováním letecké dopravy se do Prahy vrací i obnovená spojení. British Airways opět spojí Prahu s letištěm City v centru Londýna, České aerolinie se vrátí na linku do Kodaně, Ryanair obnoví přímá spojení do Barcelony, Paříže a Manchesteru a společnost Jet2.com linky do Birminghamu, Manchesteru, Leedsu a Newcastlu.

Kromě toho budou v zimní sezoně v nabídce také zcela nová spojení. Například Wizz Air nabídne lety z Prahy do Říma, Katánie a Neapole. Smartwings do Dubaje a Londýna. Linku do Tel Avivu budou v zimní sezoně nabízet také dopravci Israir Airlines, Blue Bird Airways a Arkia Airlines. Zcela novou linkou je díky Bees Airline trasa Praha – Oděsa a spojení s Kyjevem pak nově v zimní sezoně nabízí i společnost SkyUp Airlines. Díky novým linkám společnosti Ryanair se také zlepší dostupnost Varšavy a Neapole, Vueling novou linkou posílí spojení s Amsterdamem a Blue Air s Bukureští.

Kromě nových destinací dojde v porovnání s letním letovým řádem také k navýšení frekvence spojení u stávajících linek. Například British Airways posílí spojení do Londýna, kam se bude létat až dvakrát denně, přibyde ranní let na letiště Heathrow pro návazná spojení do USA. Mezi společnostmi, které budou létat častěji oproti letnímu řádu, jsou také Brussels Airlines, které dopraví cestující do Bruselu až jedenáctkrát týdně. Stejnou frekvenci nabídne i Ryanair s lety do Milána, tato společnost rovněž navýší počty letů do Dublinu, Benátek, Bruselu a Bologni. Flydubai navýší lety do Dubaje s odletem až sedmkrát týdně. Více letů bude nabízeno také na lince společnosti Transavia do Eindhovenu.

Obnovená přímá letecká spojení z Prahy:

Barcelona – Ryanair

Birmingham – Jet2.com

Kodaň – České aerolinie

Leeds – Jet2.com

Londýn/City – British Airways

Manchester – Jet2.com

Manchester – Ryanair

Newcastle – Jet2.com

Paříž/Beauvais – Ryanair

Nová přímá letecká spojení z Prahy:

Amsterdam – Vueling

Bukurešť – Blue Air

Dubaj – Smartwings

Katánie – Wizz Air

Kyjev – SkyUp Airlines

Londýn/Heathrow – Smartwings

Neapol – Wizz Air

Neapol – Ryanair

Oděsa – Bees Airline

Řím/Fiumicino – Wizz Air

Tel Aviv – Israir, Blue Bird Airways, Arkia Airlines

Varšava/Modlin – Ryanair

Spoje Eurowings z nové pražské báze:

Atény, Barcelona, Birmingham, Bristol, Düsseldorf, Fuerteventura, Kodaň, Kolín nad Rýnem, Málaga, Milán/Malpensa, Tel Aviv, Tenerife, Záhřeb

Vybrané tratě s navýšeným počtem frekvencí oproti letní sezoně:

British Airways – Londýn/Heathrow – navýšení na 14 letů týdně

Brussels Airlines – Brusel/Zaventem – navýšení až na 11 letů týdně

Flydubai – Dubaj – navýšení na 7 letů týdně

Ryanair – Benátky/Treviso – navýšení na 4 lety týdně

Ryanair – Bologna – Ryanair – navýšení na 4 lety týdne

Ryanair – Brusel/Charleroi – navýšení na 1 let denně

Ryanair – Dublin – navýšení na 6 letů týdně

Ryanair – Milán/Bergamo – navýšení na 11 letů týdně

Transavia – Eindhoven – navýšení na 4 lety týdně

