MHMP: Hlavní město Praha oslaví Rodinný den na Výstavišti v Holešovicích

V neděli 2. června se mohou všichni rodiče a děti těšit na Rodinný den organizovaný hlavním městem Prahou, Výstavištěm a Prahou 7 v Holešovicích. Od 13:00 do 19:00 hodin se na holešovickém Výstavišti představí Domy dětí a mládeže (DDM), Městská policie hl. m. Prahy, Lesy ČR a mnoho dalších. Na pódiích vystoupí například kapela Jelen, Taneční skupina Alpha, RockOpera Praha a program doplní různé aktivity – mimo jiné soutěž o ceny.

Začátek června je vždy spojený s mnoha akcemi u příležitosti Mezinárodního dne dětí a ani letos mezi nimi nebude chybět Rodinný den. Magistrát hlavního města Prahy a Praha 7 připravily pro všechny rodiče a děti nabitý program. Na Výstavišti se představí Domy dětí a mládeže, pro akční děti budou k dispozici šlapací motokáry či NERF střelnice. Z těch klidnějších činností se můžete těšit například na pískování či malování na obličej.

„Těší mě, že děti budou moci oslavit svůj svátek v prostorách Výstaviště Holešovice a pobavit se v doprovodu svých rodičů v rámci bohatého programu. Je mi velkou ctí pozvat všechny Pražany. Věřím, že dorazí v hojném počtu a že si celý den užijí,“ sdělil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Kromě jiného se vám představí také další organizace hlavního města. Mezi nimi nebudou chybět Lesy ČR, Botanická zahrada hl. m. Prahy a u stánku městské policie si budete moci vyzkoušet nárazový simulátor dopravní nehody. Přichystány jsou také atraktivní ukázky výcviku služebních psů a koní.

„Srdečně zvu na Výstaviště, kde už teď v červnu otevíráme také nové lanové dětské hřiště, piknikový prostor s veřejnými grily či fitness a workout cvičiště. Vyrazit tam tak budeme moci nejen na Rodinný den a další akce, ale i jen tak na procházku a za odpočinkem,“ uvedla radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková.

Další program poběží na dvou pódiích. Bude plný sportu, divadel, workshopů a dílen. Do toho budou hrát kapely Jelen či Docela kapela a své umění představí i šermíři, iluzionisté, tanečníci, divadelníci a mnoho dalších.

„Naše DDMka představí to nejlepší, co v nabídce jejich programu můžeme dnes nalézt, od moderních sportů jako je speedminton, přes robotiku po výuku rocku. Každý návštěvník si může nalézt něco pro sebe, vyzkoušet, a kdo ví, třeba se hned zapsat do některého z nabízených kroužků,“ řekl radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

I letos si děti budou moci zasoutěžit. V soutěži nazvané Rodinný pas budou sbírat razítka, která získají na vybraných sportovních stanovištích. Každý, kdo vyplní všechny políčka, pak dostane různé dárky – vouchery, poukázky, sladkosti, ale i praktické věci, jako třeba krabička na svačinu.

Rodinný den se koná v neděli 2. června od 13:00 do 19:00 hodin na Výstavišti Praha v Holešovicích ve spodní části areálu za Křižíkovými pavilony.

autor: Tisková zpráva