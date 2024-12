MHMP: Hlavní město podpoří Jedličkův ústav, poskytne dotaci na léčebné terapie

Hlavní město dlouhodobě podporuje Jedličkův ústav a jeho aktivity. Příspěvky na léčebné terapie jsou jednou z nezbytných oblastí finanční podpory. Jedná se o důležitou součást péče o osoby s postižením, neboť terapie jim zmírňují či napravují následky postižení. Jedná se například o rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neurorehabilitační pobyty, ale také např. psychoterapie.

„Hlavní město podporuje Nadaci Jedličkova ústavu dlouhodobě. Tato dotace je jen střípek v mozaice naší podpory. Považujeme to za naši morální povinnost i jako investicí do lepší budoucnosti lidí s hendikepem. Díky této podpoře mohou žáci a klienti získat lepší vzdělání i šanci na pracovní uplatnění a co nejvíce samostatný život. Důležitou součástí této podpory jsou i příspěvky na léčebné terapie, které pomáhají nejen zmírnit následky jejich postižení, ale také posílit jejich duševní zdraví a psychickou odolnost. Je to podpora k lepšímu uplatnění ve společnosti a k předcházení sociální izolace. Je důležité ukázat, že na to nejsou sami,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Alexandra Udženija.

Hlavní město Praha se také 23. prosince připojí k projektu Disheadhunters na podporu zaměstnávání lidí s postižením, ve kterém sami lidé s různými handicapy fungují jako HR, nabízí důležitý komunikační mezičlánek pro uchazeče o práci, zaměstnavatele i širokou veřejnost. Jedná se o projekt zaměřený na pracovní uplatnění lidí s trochu hůře rozdanými kartami, kteří mají vůli a motivaci s nimi co nejlépe hrát.