MHMP: Nová koncepce Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy (ZZS) je profesionálně fungující městská příspěvková organizace, která hospodaří s dostatečným rozpočtem tak, aby mohla zajistit dostupné a profesionální služby přednemocniční neodkladné péče po celém území hlavního města Prahy. Pro udržení nadstandardní kvality poskytované péče a rekordních dojezdových časů kolem 8 minut je třeba plynule zajišťovat kvalifikované a erudované zaměstnance a zároveň jim připravit dobré pracovní podmínky, zázemí a opakovaný profesní výcvik.

„Jak ukázaly i případy z nedávné doby, myslím tím zejména autobusové neštěstí u Horoměřic a tragický požár v hotelu v centru Prahy, na pražskou záchranku je stoprocentní spoleh. Díky rychlosti a profesionalitě zásahů se minimalizovaly počty obětí, zraněným byla poskytnuta včasná pomoc, v řadě případů se předešlo trvalým zdravotním následkům. Nasazení zdravotníků je více než stoprocentní, k výkonu práce zcela logicky potřebují adekvátní podmínky. Nová koncepce reflektuje současné problémy i možná rizika - odpadnou díky ní přesčasy i narůstající technické obtíže, spojené mj. se stále komplikovanější pražskou dopravou. Zvýší se také rezervy pro mimořádné, krizové situace a hromadná neštěstí,” uvedl předkladatel návrhu, radní pro zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.

Nová Koncepce reflektuje rizika a problémy a nabízí komplexní proporcionální řešení ve střednědobém horizontu pěti let, včetně stanovení finanční náročnosti. Zajišťuje stabilitu organizace. Dotkne se například těchto oblastí:

ZZS je v současné době personálně poddimenzovaná a s rozvojem pražské aglomerace s reflexí na zásadní změny v dopravní infrastruktuře (včetně nutné připravenosti na vnější hrozby) se personální potřeby neustále zvyšují.

Nová Koncepce řeší také zázemí ZZS. Většina výjezdových základen je nyní v pronajatých objektech s nevyhovujícími provozními i bezpečnostními podmínkami. Plánovaná je též centrální administrativní budova, která přinese jednotné technické zázemí, vzdělávací a výcvikové středisko a centralizaci administrativního aparátu.

V souvislosti se zajištěním odpovídajících kapacit dojde k rozšíření vozového parku a logicky i ke zřízení nových výjezdových základen, to vše pro optimální pokrytí města v závislosti na omezení průjezdnosti zejména v centrálních částech města i omezení v závislosti na ekologických opatřeních na hlavních tazích i tramvajových pásech. Dosud byla nedostatečná obnova vozového parku - zejména v oblasti velkých sanitních vozů (30 % starších 8 let), vozidla rychlé lékařské pomoci jsou starší 9 let. V kontextu s náročnými podmínkami nepřetržitého provozu v husté městské aglomeraci bylo nutné tento stav přehodnotit.

autor: Tisková zpráva