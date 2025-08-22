MHMP: Praha schválila úpravu Tarifu PID od ledna 2026

Změny reflektují červnové rozhodnutí Středočeského kraje o navýšení cen jízdného ve vnějších pásmech PID. Ceny běžných jednorázových papírových jízdenek v Praze se zvýší cca o 25-30 %, jízdenky přes mobilní aplikaci PID Lítačka budou dražší cca o 15-20 %. SMS jízdenky budou dražší cca o 30-35 %. Pro účely cestování přes hranice Prahy se bude nově Praha počítat jako tři pásma, což zmírní tarifní dopady zdražení pro přeshraniční jednorázové cesty. Nový Tarif PID zároveň přináší několik novinek, které usnadní cestování vlakem po Praze. Zvýší se také přirážky za jízdu načerno. Ceny časových kuponů pro území Prahy se nijak nemění. Nemění se ani rozsah slevových kategorií nebo bezplatné přepravy.
Hlavní změnou je zvýšení cen jednorázových jízdenek, které budou nově cenově zvýhodněny při nákupu přes mobilní aplikaci PID Lítačka. Základní jízdenka na 30 minut za 30 korun bude nově stát 39 korun jako klasická jízdenka v papírové podobě, 36 korun v mobilní aplikaci a 42 korun jako SMS jízdenka. Dnešní jízdenka na 90 minut, která stojí 40 korun, bude nově stát 50 korun v papírové podobě, 46 korun přes PID Lítačku a 55 korun formou SMS jízdenky. Mírně se zdraží také turistické jízdenky na 24 a 72 hodin. I u těchto jízdenek bude výhodnější si je koupit přes PID Lítačku.
Území Prahy se bude pro účely cest za hranice metropole nově počítat jako tři tarifní pásma místo dosavadních čtyř, což zmírní dopad chystaného zdražení ve Středočeském kraji pro cesty mezi Prahou a středními Čechami. Zvýšení cen jednotlivých jízdenek i předplatných kuponů na území Středočeského kraje od 1. 1. 2026 cca o 30 % v papírové a 20 % v elektronické podobě bylo schváleno Středočeským krajem již v červnu 2025. Dnes toto rozhodnutí Rada hl. m. Prahy pouze formálně potvrdila.
Další důležitou úpravou je zjednodušení cestování vlakem po Praze – většina dosavadních výjimek bude zrušena, pravidla se sjednotí s ostatními druhy dopravy a s podmínkami platnými ve Středočeském kraji.
Hlavní změny od 1. ledna 2026:
- Zvýšení cen jízdného v Praze i ve Středočeském kraji: + 30 % u papírových jízdenek, + 20 % u elektronických přes PID Lítačku (ceny předplatných kuponů v Praze se nemění)
- Zdražení pro dojezd do Prahy nebude díky novému počítání Prahy jako tří pásem místo dnešních čtyř tak výrazné
- Zvýšení ceny za přepravu zavazadla nebo psa ve PID (papírová jízdenka z 20 na 25 Kč, elektronická na 23 Kč), s tím, že v Praze zůstává přeprava zavazadel a psa bez dalšího doplatku pro jízdní doklady s platností od 24 hodin a delší a pro cestující, kteří mají dle Tarifu PID nárok na bezplatnou přepravu.
- Rozšíření bezplatné přepravy ve vlacích po Praze pro držitele průkazů ZTP/ZTP-P a pro doprovod dítěte do 3 let
- Sjednocení pravidel ve vlacích s ostatní dopravou PID při prokazování věku pro slevové kategorie
- Zvýšení jízdného na lince Airport Express (AE) z 100 na 200 korun
- Zavedení relačního jízdného pro mezikrajské cesty do sousedních krajů a možnost nákupu místenek na vybraných autobusových linkách PID za specifických podmínek (jsou nepřestupní a jen do stanovených relací)
-
Zvýšení pokut za jízdu bez platného jízdního dokladu na území Prahy:
- 1 200 Kč (na místě) – původně 1 000 korun
- 1 500 Kč (do 15 dnů) – původně 1 000 korun
- 2 000 Kč (ostatní případy) – původně 1 500 korun
- poplatek za zpětné doložení zapomenutého předplatného kuponu zůstává ve výši 50 korun
Další chystané úpravy (od data vyhlášení):
- Zjednodušení prokazování studentských slev (sjednocení platnosti průkazů ISIC vždy do konce kalendářního roku, výhledově odstranění nutnosti dvojího prokazování nároku na slevu a akceptace elektronicky ověřených potvrzení o studiu)
- Umožnění prokazování nároku na slevu průkazem ISIC i dětem a juniorům mezi 6. a 18. rokem, možnost prokazování data narození pomocí bankovní identity
autor: Tisková zpráva