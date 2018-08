MŠMT rozdělilo dotace dalším 1000 sportovním klubům

Rozdělení poslední části prostředků MŠMT oznámí v polovině srpna, bude se týkat asi 300 klubů. Ukončení celé administrativy programu se předpokládá do konce září 2018.

Pro rok 2018 byla v souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech zavedena nutnost doručení, popř. převzetí rozhodnutí příjemcem dotace před vyplacením. „Doporučená korespondence mezi MŠMT a kluby průměrně prodloužila řízení o 3 týdny. Situaci by zásadně urychlilo a zlevnilo, kdyby kluby začaly používat datové schránky. MŠMT však preferuje úpravu zákona o podpoře sportu, která by umožnila financování klubů příspěvkem na základě rejstříků ve sportu. To by zcela odstranilo byrokratický proces, přesto by veřejné prostředky zůstaly kontrolovatelné a byly by doručeny všem zásadně dříve, o to chceme usilovat v novele zákona. Regionální podpora sportu si zaslouží samostatné nové oddělení, které zajistí lepší komunikaci s kraji i samotnými příjemci.“ uvedl náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Program na rok 2019 plánuje MŠMT vyhlásit v září 2018, připravuje se zjednodušení žádostí a zrychlení procesu vyplácení dotace klubům na rok 2019.

autor: Tisková zpráva