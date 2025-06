Ministerstvo dopravy: Z Planetária až ke hvězdám

Galavečer národního projektu Česká cesta do vesmíru nesoucí podtitul „Přes oblaka ke hvězdám“, který se uskutečnil v nově zrekonstruovaném pražském planetáriu. Celodenní akce, jejíž součástí byl i křest dvou knih budoucího českého astronauta Aleše Svobody nebo ceremoniál kadetů mise Zero-G, završila první rok ambiciózní národní iniciativy, která má za cíl urychlit rozvoj kosmických aktivit a maximálně je využít pro rozvoj našeho hospodářství a společnosti. Slavnostní večer také přinesl silné poselství: Česká republika se připravuje na svou historicky první misi na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Když se vesmírné vize stávají realitou

Uplynulý slavnostní večer projektu Česká cesta do vesmíru (ZDE), který propojuje vzdělávání mládeže a popularizaci vědy s posilováním českého kosmického průmyslu, nabídl nejen rekapitulaci toho, čeho Česká republika za poslední rok na své cestě do vesmíru dosáhla, ale především jasný výhled do budoucna. Klíčovým bodem další fáze národního vesmírného projektu je v současnosti příprava historicky první mise českého astronauta na ISS - krok, který nedávno oficiálně schválila jak vláda České republiky, tak Rada Evropské kosmické agentury (ESA), složená ze zástupců všech členských států. Tímto rozhodnutím bylo stvrzeno, že mise se bude realizovat prostřednictvím ESA, což představuje jeden z klíčových momentů, bez kterého by se let nemohl uskutečnit.

„S Alešem Svobodou vstupujeme do fáze, kdy se naše vesmírné ambice stávají realitou. Mise na ISS je silným symbolem toho, že Česko má ve vesmíru své pevné místo a toto místo chce do budoucna dále posilovat,” přiblížil další fázi projektu ministr dopravy Martin Kupka, pod jehož resort vesmírné aktivity spadají.

Česká cesta do vesmíru není jen příběhem jednotlivce, ale dlouhodobým národním projektem, který do mise přímo zapojuje českou vědu a výzkum, stejně jako špičkové tuzemské technologické firmy. Mise na ISS se tak stává výkladní skříní českého průmyslu a vědy a zároveň inspirací pro celou novou generaci. „Plánovaná mise na ISS není jen mým osobním cílem, je to společné úsilí celé země. Věřím, že to, co dnes budujeme v rámci České cesty do vesmíru, přesahuje hranice jedné mise. Je to začátek nové éry, ve které může Česko dlouhodobě přispívat k novým vědeckým poznatkům, a díky které můžeme inspirovat další generace,” uvedl k národní vesmírné misi český astronaut ve výcviku Aleš Svoboda.

Projekt Česká cesta do vesmíru má za sebou už řadu mimořádných milníků. Od výběru Aleše Svobody do výcvikového programu záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA - ZDE) a úspěšného zvládnutí výzev první části jeho výcviku, přes výběrové řízení kadetů z celé České republiky a samotnou beztížnou misi Zero-G, až po spuštění nové kreativní soutěže Mise Film pro mladé tvůrce (více ZDE).

Od příběhu astronauta k nové generaci vesmírných ambasadorů

Slavnostní večer „Přes oblaka ke hvězdám“ přinesl také bohatý tematický program, stejně jako emotivní momenty. Mezi ty patřil zejména ceremoniál vesmírných kadetů mise Zero-G, kteří se z finalistů projektu stali tvářemi a oficiálními mladými ambasadory národního vesmírného programu.

Dlouho očekávaným okamžikem byl i křest dvou nových knih Aleše Svobody. Knihu určenou pro malé i velké piloty - Do oblak, pokřtili na podiu (v kulisách impozantní Sixtinské kaple promítnuté na LED kopuli) kadeti mise Zero-G (ZDE), nyní už ambasadoři České cesty do vesmíru, a knize mimo jiné popřáli, aby inspirovala všechny malé nadšence, kteří zatím nevěří, že mohou vzlétnout. Knižní rozhovor Ke hvězdám - Od gripenů do vesmíru pak meteoritem symbolicky pokřtili ministr dopravy Martin Kupka s československým astronautem Vladimírem Remkem za přítomnosti autorů knihy Veroniky a Martina Jonášových. Obě knihy představují další krok v popularizaci vesmíru a nekonečnou motivaci pro budoucí průzkumníky.

Technologie, která inspiruje: Vesmír je blíž, než se může zdát

Vizuálně strhující dojem z celého večera zajistila projekce v technologicky unikátní LED kopuli, která proměnila celý prostor v nejen kosmickou scénu. Modernizované planetárium se tak stává nejen technologickým unikátem v celoevropském měřítku, ale i živým centrem vzdělávání, inspirace a popularizace vědy.

„Technologie, jako je LED kopule v našem pražském planetáriu, propojují svět vědy s emocemi a mění způsob, jakým lidé vnímají vesmír. Díky této největší LED kopuli na světě, vybavené 45 miliony diod a špičkovým systémem vizualizace Cosm, dokážeme návštěvníkům zprostředkovat doslova pohlcující kosmické zážitky. To není jen show, ale je to cesta, jak vzbudit zvědavost, nadšení i hlubší porozumění,” přibližuje unikátní technologii pražského planetária jeho ředitel Jakub Rozehnal.

Právě tato propojující síla – mezi vědou a emocemi, mezi technologiemi a lidskými příběhy, doprovázela celý slavnostní večer. A stála i za závěrečným poselstvím Aleše Svobody, které zaznělo před zcela zaplněným sálem pražského planetária: „Chtěl bych, aby naše mise inspirovala mladé lidi. Aby věděli, že i z Česka se dá dojít až do vesmíru.” Jeho slova tak vystihla hlavní myšlenku nejen celého večera, ale i celého projektu Česká cesta do vesmíru, tedy že vesmír už není vzdálený sen – je to cesta, na kterou se Česká republika skutečně vydala.

