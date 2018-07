Ministerstvo obrany: Předání kasáren Planá Jihočeskému kraji

Předávané objekty kasáren tvoří bývalá ubytovací část, autopark a vodní a energetické zdroje. Celkem se jedná o 42 pozemků o celkové rozloze asi 18 hektarů, na nichž je cca 41 staveb s příslušenstvím. Jihočeský kraj za tyto nemovitosti uhradil 143 milionů korun. „Bývalá kasárna jsme se rozhodli odkoupit hlavně proto, abychom zachovali celistvost areálu, který je v našem vlastnictví. Díky tomu budeme mít kontrolu nad využitím letiště a můžeme bez omezení plánovat jeho další rozvoj,“ vysvětlila hejtmanka Ivana Stráská s tím, že převod majetku mezi armádou a krajem probíhal hladce a bez problémů. „Právě pozemky a příležitosti, které se tím nabízejí, činí letiště unikátním a atraktivním,“ dodala hejtmanka.

Radní pro veřejné zakázky Antonín Krák při převzetí majetku uvedl, že získané plochy jsou nezbytné pro další rozvoj letiště. To by kraj chtěl uvést do provozu v roce 2020. „V nejbližší době bude zpracována studie, která zmapuje možnosti, jak s prostorem co nejúčelněji naložit,“ uvedl Krák, podle něhož by mohlo jít například o ubytovací zařízení, parkoviště a další služby, které jsou pro provoz letiště nezbytné.

Ředitel odboru nakládání s nepotřebným majetkem MO Ľuboš Hajduk řekl: „Jsem rád, že se podařilo shromáždit potřebnou dokumentaci a po oboustranných vstřícných jednáních podepsat konečnou smlouvu. Bylo tím zakončeno mnohaleté období postupného předávání nepotřebného majetku bývalého letiště v Plané, včetně celého areálu kasáren.“

Ministerstvo obrany předalo ústřední část letiště včetně vlečky Jihočeskému kraji již v letech 2007 až 2010. V následujících letech pak na základě zájmu a potřeb došlo k převodu menších částí nebo samostatných objektů, a to nejen zmíněnému kraji, ale i Policii ČR, Českému červenému kříži, Vězeňské službě nebo Generálnímu ředitelství cel.

Výstavba letiště v Plané u Českých Budějovic byla zahájena 6. prosince 1935 a kolaudace a předání do provozu se uskutečnilo 13. prosince 1937. V dubnu 1938 byla na letišti detašována jednotka četnických leteckých hlídek. Civilní letiště bylo přeměněno na vojenskou základnu až německou brannou mocí. Z počátku protektorátu bylo letiště využíváno pravděpodobně k výcvikovým účelům, a to i s využitím ukořistěné techniky. V květnu 1945 letiště přešlo opět pod české velení a 28. října 1945 vznikla na letišti 2. letecká divize. Následně byl 1. července 1947 na letišti zahájen pravidelný letecký provoz Čs. aerolinií na lince Praha – České Budějovice. Propuštěním bývalých zahraničních letců došlo k utlumení činnosti útvarů 2. letecké divize a v letech 1950 až 1952 na letišti proběhla rozsáhla rekonstrukce. V dubnu 1952 přistál v Plané roj letounů 1. stíhacího leteckého pluku MiG-15. Uvedený pluk na letišti působil až do svého zrušení 31. prosince 1994. V létě 1996 byla na letiště dislokována 2. letka Vojenského technického ústavu letectva a PVO. Opravárenská základna letectva pak byla definitivně zrušena k 31. prosinci 2005. Tímto dnem skončila éra vojenského letectví na jihu Čech, aby později vznikem společnosti Jihočeské letiště České Budějovice, byla zahájena nová etapa letectví, tentokrát civilního.

autor: Tisková zpráva