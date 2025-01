Ministerstvo obrany si kvůli nutné rekonstrukci areálu v Bubenči pronajme kancelářské prostory

Budova MO-A je ve špatném technickém stavu a její co nejrychlejší generální oprava je nezbytná. Po dobu rekonstrukce musí být úředníci přestěhováni do náhradních prostor. Že je nezbytné více než 100 let starý objekt opravit, vědělo několik předchozích vedení Ministerstva obrany. Z různých důvodů byla ale vždy rekonstrukce odložena. Stav budovy je nyní takový, že na další odklad už není prostor.

Informace, že se Ministerstvo obrany chystá dočasně pronajmout rozsáhlé administrativní prostory, vzbudily před rokem mediální i politickou kritiku, která nakonec vedla k zastavení jednání s možnými pronajímateli. Vedení ministerstva se rozhodlo v zájmu maximální transparentnosti hledat vhodného pronajímatele cestou otevřeného výběrového řízení. Stalo se tak i přesto, že zákon umožňuje v oblastech nájmu přímé jednání s vlastníky nemovitostí.

I přes veškerou aktivní komunikaci a mediální známost projektu se do výběrového řízení přihlásily pouze dvě firmy, nabídku nakonec podala jen jedna z nich. Cenu ani otevřené výběrové řízení nesnížilo, a naopak kvůli růstu cen bude výsledné nájemné vyšší, než by bylo před rokem. Nepotvrdila se tak kritika, že tehdejší předběžná nabídka byla příliš vysoká.

Záměr vyhlásit výběrové řízení na pronájem ministerstvo aktivně propagovalo různými kanály. Informovalo nejen subjekty, s nimiž dříve ohledně pronájmu komunikovalo, ale i ty, které jej kontaktovaly na základě kritické kampaně.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15972 lidí

Stěhování do budovy TOKOVO začne nejpozději v dubnu 2026 a pronájem bude trvat do července 2033. Pronajato bude celkem 15 654 metrů čtverečních, a to za 103 miliony korun ročně na dobu 7 let. Azyl v pronájmu dočasně nalezne téměř 800 zaměstnanců. Smlouva obsahuje pronájem kanceláří a administrativních prostor, parkovací místa a skladové prostory.

Její součástí jsou i nezbytné stavební a technické úpravy interiéru, což je běžný postup při zajišťování rozsáhlých a dlouhodobých pronájmů. Tyto úpravy musí mimo jiné zajistit specifické podmínky pro práci s utajovanými informacemi nebo pro zabezpečená jednání. Ministerstvo platí pouze úpravu vnitřního uspořádání a vybudování specifických prostor v ceně 311 milionů korun, související investice do samotné budovy uhradí na základě vyjednávání vlastník.

Výše vysoutěžené nabídky odpovídá realitě současného trhu a jeho dynamickému vývoji v posledních letech a rovněž nevybočuje z průměru, kolik jiné státní instituce platí za své působení v prostorách soukromých vlastníků. Nabídkovou cenu ministerstvo porovnalo s daty z otevřených zdrojů a veřejně přístupných cenových map, srovnávalo ji i s jinými státními institucemi, a navíc nechalo cenu pronájmu ověřit znalcem. Podrobněji otázku ceny rozebíráme v přiložených Otázkách a odpovědích ZDE.

Více než sto let stará budova MO-A (tzv. Áčko) je rozsáhlý komplex odpovídající velikosti až dvou desítek činžovních domů. Za celou dobu své existence neprošel žádnou větší nebo generální opravou, čemuž odpovídá jeho stav. Další zdržení by mělo dopad na zhoršení stavu částečně památkově chráněné budovy a zvýšilo by náklady na rekonstrukci. Současně by se s velmi vysokou pravděpodobností i prodražil pronájem náhradních prostor, protože jeho ceny meziročně prokazatelně stoupají.

V minulosti byly zvažovány různé alternativy od postupné rekonstrukce až po výstavbu nového objektu. Jedinou reálnou variantou je ale celková rekonstrukce MO-A a návazný pronájem dostatečně rozsáhlých kancelářských prostor od soukromého majitele. Resort obrany a ani jiné státní instituce dostatečně rozsáhlé prostory k dispozici nemají.

Na projektovou dokumentaci k rekonstrukci samotné budovy MO-A ministerstvo vypsalo veřejnou zakázku. Zúčastnilo se jí 5 soutěžících. Nejlepší nabídku podalo sdružení Best Army Designers. Oproti předpokladům je konečná cena, kterou ministerstvo za projektovou dokumentaci zaplatí, přibližně poloviční, a to 143 milionů korun.

Více informací naleznete v Otázkách a odpovědích ZDE.

Psali jsme: Ministerstvo obrany: Stovka stromků od Vojenských lesů a statků udělá radost dětem i starým lidem Ministerstvo obrany: Univerzita obrany se prezentuje na veletrhu Gaudeamus Brno 2024 Ministerstvo obrany: Na Univerzitě obrany přísahaly věrnost republice téměř čtyři stovky nových studentů Ministerstvo obrany: Letošní Brdské stromsázení je kvůli počasí zrušeno