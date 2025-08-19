Ministerstvo zahraničních věcí ČR k humanitární situaci v Pásmu Gazy

Současně nicméně nemůžeme přehlížet skutečnost, že pokračování konfliktu je primárně způsobeno tím, že části Pásma Gazy, včetně oblasti hustě osídleného Gaza City, nadále ovládají teroristé z Hamásu, kteří v nelidských podmínkách drží izraelská rukojmí. Věříme, že Izrael při plánování a provádění vojenských operací podnikne všechny nezbytné kroky k ochraně civilistů a bude postupovat v souladu s mezinárodním právem.
Česko plně podporuje dohodu o zlepšení humanitární situace v Pásmu Gazy mezi EU a Izraelem, kterou 10. července oznámila vysoká představitelka EU Kaja Kallas. Dohoda zahrnuje zvýšení počtu kamionů s humanitární pomocí, otevření dalších hraničních přechodů a znovuotevření tras pro distribuci pomoci, včetně ochrany humanitárních pracovníků i civilních příjemců pomoci. Představuje klíčový krok k zmírnění kritické situace a Izrael ji již začal implementovat.
Od začátku roku 2025 poskytlo Česko do Pásma Gazy humanitární pomoc v hodnotě 26 milionů Kč. Jde převážně o urgentní potravinovou a nutriční pomoc a dodávky pitné vody. Dalších 15 milionů Kč je na letošek alokováno na probíhající projekty na Západním břehu Jordánu, s důrazem na přístup ke zdravotní péči. Celková hodnota pomoci Palestincům tak v letošním roce přesahuje 41 milionů Kč.
Česko aktivně prosazuje otevření dalších humanitárních koridorů, aby se pomoc dostala přímo k civilistům, kteří ji akutně potřebují. Zdůrazňujeme, že pomoc musí být doručována bezpečně a přímo k civilistům Pásma Gazy, aby skutečně naplnila svůj účel.
Zároveň však důrazně trváme na tom, že humanitární pomoc nesmí být zneužita teroristickým hnutím Hamás, které by mohlo ohrozit její distribuci a využít ji k posílení svých pozic. Vyzýváme ke spolupráci všech aktérů na místě, aby byla zajištěna rychlá a bezpečná podpora obyvatelům Gazy. Přítomnost nezávislých médií by přispěla k objektivnímu vyhodnocení skutečné situace na místě.
Česko nadále podporuje úsilí o takovou dohodu, která by vedla k propuštění rukojmích držených Hamásem. Zdůrazňujeme, že tímto krokem může Hamás ukončit krizi okamžitě.
Dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu je jediná možná cesta k dlouhodobému mírovému soužití Izraelců a Palestinců. Toho ale může být dosaženo pouze na základě přímého jednání obou stran, které nebude možné do té doby, dokud budou Pásmo Gazy ovládat teroristé z Hamásu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva