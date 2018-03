Ministr Brabec jednal s eurokomisařem Vellou o ochraně ovzduší a snižování produkce plastů

„Česká republika patří k 18 zemím Evropské unie, kterým se nedaří plnit limity stanovené evropskou legislativou v oblasti ochrany ovzduší. Problém mají vedle Česka například Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Švédsko nebo Velká Británie. Na začátku února jsme Evropské komisi společně představili naše plány na další snižování emisí prachu a oxidů dusíku v našem ovzduší. Dnes jsme diskutovali s eurokomisařem o jejich naplňování i ústně. Shodli jsme se, že není možné, aby naši občané nadále dýchali znečištěný vzduch, a proto budou muset být opatření co nejvíce účinná a možná i razantnější. Na druhou stranu nejsem příznivcem přímé regulace bez motivace, která může být naopak kontraproduktivní. Proto jsem komisaři dnes představil rozšíření kotlíkových dotací o speciální program v Moravskoslezském kraji, ve kterém jsou imisní limity určující kvalitu ovzduší překračovány nejčastěji. Půjde o doplňkový program bezúročných půjček v kombinaci s dalšími prostředky na kotlíkové dotace. Celkem investujeme do kraje další miliardu korun nad rámec v kraji už téměř vyčerpaných kotlíkových dotací. Navíc budou díky půjčkám kotlíkové dotace dostupnější i lidem, kteří nemají naspořeno. Současně jsem ochoten podpořit ve Sněmovně návrh, aby starostové mohli na území své obce zakázat topení uhlím, ale oproti příliš striktnímu návrhu Pirátů, který by zakázal topit uhlím všem i v těch nejmodernějších kotlích, které mají dnes srovnatelné emise prachu s kotli na dřevo, jsem pro možnost dát obcím kompetenci rozhodnout o dřívějším zákazu provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy. Ten přijde tak jako tak v září roku 2022, kdy všechny staré kotle budou muset být odstaveny z provozu. Já bych se ale nebránil variantě, kdy vedení obce tento zákaz na území své obce umožní dřív. Pokud jsou v kraji k dispozici kotlíkové dotace, - a v Moravskoslezském kraji pak budou dostupné i na výměnu zbývajících 8000 starých kotlů, na které cílí náš doplňkový program - pak bych se nedivil, kdyby to některý osvícený starosta v zájmu zdraví svých občanů opravdu udělal. Je to každopádně další krok, který by nás mohl přiblížit ke zlepšení ovzduší co nejdříve. Samozřejmě to nepůjde ani bez dalšího snižování emisí v oblasti průmyslu. Mimo evropských dotací, které do průmyslových podniků putují z našeho Operačního programu Životní prostředí, jsme se v Moravskoslezském kraji v rámci mé poslední návštěvy dohodli na strategii zahájení jednání s největšími znečišťovateli, kteří budou muset pro region začít dělat víc. Dále jsem požádal komisaře, aby nám umožnil takové realokace v rámci operačních programů, aby bylo možné podpořit další nákup elektro a CNG autobusů pro naše města či podpořit ještě více segment elektromobilů. Ty nalézají své uplatnění právě ve velkých městech, která nejvíce trpí znečištěním ze spalovacích motorů. Stranou nesmí zůstat ani Polsko, respektive přenos znečištění z Polska do moravskoslezského pohraničí,“ řekl dnes po jednání ministr Brabec.

Ministr životního prostředí s komisařem dnes jednal také o pozici ministerstva směrem ke snižování jednorázových plastů. Zejména plastového nádobí ve fastfoodech, na čerpacích stanicích, ve vlacích a dalších občerstvovacích zařízeních. Představil mu projekt, který aktuálně vzniká jako reakce MŽP na neudržitelnou spotřebu jednorázových plastů. Ministerstvo životního prostředí oslovilo v první fázi několik řetězců, kterým nabízí připojit se k iniciativě ministra Brabce nazvanou #dostbyloplastu. Spočívá v uzavření dobrovolných dohod mezi MŽP a společnostmi, které budou ochotné zavázat se ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech.

„Nechci čekat, než se dojedná nějaká nová evropská legislativa v oblasti snižování jednorázových plastů. Současný stav je neudržitelný a postupně jsme zavalováni odpadky, které končí na skládkách. Někoho to překvapí, ale ani kelímky z kukuřičného škrobu nebo bioplasty nejsou řešením, protože se buď do kompostu nedostanou, nebo neplní svojí funkci. Takže jedinou cestou je odpadu předcházet a plastové nádobí nebo kelímky na kávu vůbec nepoužívat nebo aspoň maximálně omezit jejich použití. A chceme, aby se podniky vydaly vlastní cestou a nabídly zákazníkům nějaký ekologičtější způsob, aniž by na ně přenášely extra náklady. Třeba aby káva do vlastního kelímku byla levnější. Lidé jsou dnes daleko odpovědnější vůči životnímu prostředí, ale musí mít možnost volby. A právě tady je obrovský prostor pro firmy ukázat svoji společenskou odpovědnost a nabídnout lidem alternativy,“ nastínil iniciativu #dostbyloplastu ministr Brabec.

autor: Tisková zpráva