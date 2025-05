Ministerstvo obrany: Ministryně vyznamenala tři desítky osobností in memoriam za boj proti nacismu

Předána byla vyznamenání Kříž obrany státu ministra obrany ČR i. m. a vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR i. m.

Dělali, co je správné. Milovali svoji zemi

Ministryně obrany v projevu zavzpomínala na setkání s druhoválečnými veterány a pamětníky. „Když se s těmito lidmi bavíte, kde brali své odhodlání, odpověď je vždy prostá: ‚Dělali jsme to, co je správné… Neměli jsme co ztratit… Milovali jsme svou zemi.‘ (...) A když si kladu otázku, co udělat, aby se hrůzy světové války a její oběti nestaly jen kapitolou v učebnicích, docházím k závěru, že nejlepší cestou je přistupovat k věcem stejně jednoduše jako oni. Starat se o svou obranu a bezpečí, mít pevnou vůli postavit se zlu, uvědomovat si vlastní díl odpovědnosti za naši vlast a národ,“ uvedla ministryně obrany v projevu.

8. květen a další dny si podle jejích slov nesmíme jen připomínat, ale učit se z nich a vnímat jejich pravý obsah. Jména několika desítek hrdinů, které dnes ministryně vyznamenala, nesmí být nikdy zapomenuta. „Mnozí z nich položili životy již během války. Ale ani ty, kteří přežili, nečekal po válce lehký osud a řada z nich se namísto uznání a obdivu dočkala pomsty komunistů, věznění, ztráty zaměstnání a šikany. Proto je naší povinností, abychom křivdy, které byly na jejich osudech napáchány, alespoň po letech symbolicky napravili.“

Anketa Přejete si v brzké době další návštěvu Volodymyra Zelenského v České republice? Přeji 1% Nepřeji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12191 lidí

Křížem obrany státu byl oceněn například armádní generál Sergej N. Vojcechovský (1883-1951). Československý legionář a generál ruského původu se v roce 1917 stal náčelníkem štábu Československé střelecké divize. Hodnost armádní generál mu byla udělena v roce 1929, už jako československému občanovi.

Po obsazení Československa německou armádou byl pensionován a zapojil se do činnosti odbojové skupiny Obrana národa. Po dobu války byl pod stálým dozorem gestapa. V květnu 1945 byl zatčen v Praze komandem NKVD a přestože byl čs. občanem, byl zavlečen do SSSR, kde v roce 1951 zemřel v nemocnici v gulagu Ozerlag. Československá vláda proti jeho únosu, stejně jako u řady jiných ruských, ukrajinských a jiných protikomunistických emigrantů, nijak neprotestovala.

Stejné vyznamenání od dnešního dne náleží také Janu Vančurovi (1895-1959), čs. právníkovi, legionáři, příslušníku domácího i zahraničního odboje, generálu justiční služby. Po obsazení státu nacisty se i on zapojil do odbojové organizace Obrana národa. V roce 1940 odešel do zahraničí, stal se vojákem naší zahraniční armády na Blízkém východě. Po válce byl plukovníkem justice. Dekretem prezidenta republiky z února 1947 byl povýšen na generála justiční služby, po komunistickém převratu byl propuštěn a perzekvován. Byl nositelem mnoha československých a britských vyznamenání.

Oceněn byl rovněž brigádní generál i. m. Bohuslav Závada (1890-1942). V roce 1915 padl na frontě do ruského zajetí, v červnu 1916 byl přijat do Čs. legií, kde se stal náborovým pracovníkem v zajateckých táborech. V roce 1917 byl zvolen do Národní rady jako člen Vojenského odboru. Absolvoval Sibiřskou anabázi, do Československa se vrátil v roce 1920.

Po okupaci v březnu 1939 a rozpuštění čs. armády působil Závada jako pedagog na průmyslové škole, vstoupil do protinacistického odboje v Obraně národa. V únoru 1940 byl zatčen gestapem a vězněn na několika místech včetně berlínské věznice Alt-Moabit. Dne 7. ledna 1942 byl lidovým soudem odsouzen k trestu smrti a 26. srpna téhož roku popraven gilotinou v další berlínské věznici Plötzensee.

Mezi vyznamenanými byli také letci, například plukovník i.m. Jindřich Beran a plukovník i.m. František Bulis. Jindřich Beran (1906-1940) byl československý stíhací pilot bojující za druhé světové války v Armée de l'Air, první československý pilot, který v rámci války padl v leteckém souboji. František Bulis (1916-1942) byl příslušníkem 311. československé bombardovací perutě.

Ocenění Křížem obrany státu ministra obrany České republiky in memoriam:

arm. gen. Sergej Nikolajevič VOJCECHOVSKÝ

plk. i. m. Jindřich BERAN

kpt. Ivan BISTRANIN

plk. i. m. František BULIS

plk. František BURDA

plk. gšt. Václav HAVELSKÝ

plk. i. m. Jaroslav HLOUŽEK

plk. i. m. Vladimír HORSKÝ

brig. gen. Jaroslav HRABOVSKÝ

plk. Leo HŘEBAČKA

pan Adolf CHLUP

genmjr. i. m. Josef KHOLL

pplk. i. m. Ladislav KOMORÁD

paní Marie KUDEŘÍKOVÁ

plk. František KYNYCH

plk. i. m. Arnošt MRTVÝ

plk. i. m. Jaromír NECHANSKÝ

brig. gen. i. m. Josef PTÁK

genmjr. i. m. Karel SEDLÁČEK

plk. Václav SLÁMA

por. Bohuslav SLEZA

plk. Vojtěch SMOLÍK

plk. i. m. Arnošt STEINER

plk. Josef ŠČERBA

plk i. m. Miloslav ŠTĚPÁNEK

generál justiční služby Jan VANČURA

genmjr. Vlastimil VESELÝ

brig. gen. i. m. Bohuslav ZÁVADA

Ocenění vyznamenáním Zlaté lípy ministra obrany České republiky in memoriam:

pan Josef BLAŽEK

pan Karel JAROŠ

pan Alois ZÍMA

pan Oldřich OHERA

pan Stanislav SEDLÁČEK