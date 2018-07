Ministr vnitra jednal se svým německým protějškem Horstem Seehoferem

Pro Českou republiku i nadále zůstává naprosto zásadní přijmout na úrovni EU opatření, která povedou ke zlepšení ochrany vnější hranice a zajistí fungující a krizi odolný systém na úrovni EU. Oba ministři se shodli na potřebě přijímat opatření v zemích původu, zemích tranzitu, na vnějších hranicích a pracovat na posilování systému uvnitř EU. „Panu Seehoferovi jsem deklaroval, že Německo může počítat s naší podporou při prosazování opatření jako je posilování podpůrné role Frontexu či zřizování center pro vracení migrantů v severní Africe,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Znovu zopakoval, že pro ČR je nadále nepřijatelný systém, který by měl obsahovat zavedení povinných kvót na úrovni EU.



Od migrační krize v roce 2015 Česká republika vnitrostátně zintenzivnila kontroly tranzitujících migrantů. Statistiky záchytů se dlouhodobě pohybují na velice nízké úrovni, od začátku roku 2018 takto policie zajistila pouze okolo 130 cizinců. Tento trend nemá narůstající tendenci. Drtivá většina osob dostávajících se do Německa tak nejsou osoby tranzitující přes naše území, ale osoby legálně pobývající v ČR, popř. osoby, které měly nějaký pobytový titul v Německu. Policejní složky obou zemí spolu úzce spolupracují a dokážou řešit přeshraniční kriminalitu i oblast nelegální migrace. Do budoucna se ministři domluvili na ještě intenzivnější spolupráci a okamžitou výměnu informací.

autor: Tisková zpráva