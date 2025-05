Okamura (SPD): Green Deal a dekarbonizace ohrožují český průmysl

Green Deal a dekarbonizace ohrožují český průmysl, varují podnikatelé. Zastavme Green Deal EU a systém emisních povolenek. Podle Hospodářské komory ČR je zavedení průběžného cíle snížení emisí o 90 % do roku 2040 bez detailní analýzy ekonomických dopadů nerealistické a nepřípustné. SPD prosazuje zrušení Green Dealu i odstoupení od sytému emisních povolenek a od pařížské klimatické dohody.

„Vláda by měla hledat spojence mezi státy, které pragmaticky odmítají tempo a rozsah dekarbonizace, jež ohrožuje tradiční průmyslové sektory a s nimi i tisíce pracovních míst v regionech obzvláště v době, kdy bude naopak potřeba posílit energeticky náročnou výrobu z důvodu dovyzbrojení Evropy. Navíc je potřeba revizi Green Dealu a dalších regulací udělat z důvodů přenastaveni obchodních vztahů mezi USA, Evropou a zbytkem světa. Nemůžeme přeci připustit přesun dodavatelských řetězců mimo Evropu a tím zvýšit zranitelnost, závislost na dovozu a také náklady na klíčové suroviny,” uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Zveřejnění ambiciózního návrhu na 90% snížení emisí skleníkových plynů se dá dle informace evropského komisaře pro klima, dosažení uhlíkové neutrality a čistý růst Wopke Hoekstra očekávat nejdříve před prázdninami. Otevírá se tak cenný prostor pro jednání a budování spojenectví.

„Odklad návrhu je důsledkem silného nesouhlasu napříč EU. Přechod na nové technologie bude velmi náročný pro podniky, a to organizačně i finančně. Prioritou je zachování jejich konkurenceschopnosti. Proto by legislativa a cíle EU měly podporovat udržitelný rozvoj evropského průmyslu bez neúnosných regulatorních a technologických překážek,“ uvedl předseda sekce životního prostředí HK ČR Jan Mraček.

Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády (NERV).

Do české energetiky budou muset jít v příštích letech až desítkách let obrovské investice. Šéf polostátní společnosti ČEZ Daniel Beneš je odhadl na čtyři biliony korun – a to bez nákladů na posílení přenosové a distribuční sítě, uvedly SeznamZprávy. Průměrné roční investice do energetického systému v Evropské unii odhaduje Evropská komise na jeden a půl bilionu eur.

Obrovské náklady potvrzují i další dokumenty. Evropská komise dle dokumentu vlády Ochrana klimatu ČR předpokládá, že náklady dosažení uhlíkové neutrality v ČR budou až dvojnásobné ve srovnání se starými členskými státy EU a odhaduje je až na stovky miliard korun ročně po dobu minimálně 20 let. K tomu se v Bruselu zavázal premiér Babiš a premiér Fiala Zelený úděl též podporuje.…Zelený úděl, který bude stát Evropskou unii biliony eur a naší zemi biliony korun po koronavirové krizi může zasadit smrtelnou ránu naší ekonomice. Tyto propočty pochází ale ještě z doby před energetickou krizí a invazí Ruska na Ukrajinu.

Podle studie, kterou představily poradenská firma Boston Consulting Group a Aspen Institute bude Česká republika muset do transformace na bezuhlíkovou ekonomiku do roku 2050 investovat 3,2 bilionu korun. Informovala o tom ČTK.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky