Kolář (TOP 09): Roste nám generace, která nebude papouškovat populistické nesmysly o EU

V lednu jsem se odstěhoval s celou rodinou do Bruselu, protože většina europoslanecké práce je prostě tam. Od začátku jsem ale věděl, že se tam nebudu chtít zavřít do bubliny a každý týden, který máme jako europoslanci vyhrazený na práci „doma“, opravdu jezdím do Česka. Abych trochu té Unie přivezl zpátky. A tak tenhle týden jezdím po Česku. Otevřel jsem svou eurokancelář v Budějovicích, potom jsem měl radost probrat Evropu se studenty v Sokolově

V Gymnázium Sokolov se totiž zúčastnili super projektu Evropská unie mladých diplomatů, během kterého se simuluje jednání Evropského parlamentu. Mám hroznou radost, že si mě k tomu přizvali, a ještě větší, že to studenty, alespoň myslím, fakt bavilo.

Nejde o to mladým lidem natlačit do hlav, že EU je bezchybná, ale o to, aby pochopili, jak funguje. V Česku je nadávání na Unii národním sportem, jenomže často vychází z absolutních nesmyslů a bludů. Díky podobným projektům nám tu může vyrůst generace, která nebude papouškovat populistické nesmysly, ale Evropě bude rozumět a třeba pak bude mít i odvahu ji zlepšovat.

Díky za pozvání a díky všem, kteří podobné projekty do regionů vozí, je to potřeba.

Jo, a pokud mě tu čte nějaký učitel nebo ředitel a chtěl by se do podobných projektů zapojit, můžete se podívat třeba sem.

Mgr. Ondřej Kolář TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Fialova show s Pazderkovou srovnána s Leninem v posledním tažení Fotili se s Pavlem Novotným, teď raději mlčí. Dnes velký den Kolář (TOP 09): Jak zabavit Rusku majetky? Mašek (ANO): Miliony pro prezidentova poradce