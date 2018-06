Ministr vnitra navštívil HZS Olomouckého kraje

V Prostějově se k delegaci připojil 1. náměstek primátorky statutárního města Prostějova Ing. Zdeněk Fišer. Společně si prohlédli prostory stanice, ve které jako v jediné v Olomouckém kraji sídlí hasiči společně se zdravotnickou záchrannou službou. Prostějovská hasičská stanice pomalu přestává vyhovovat současným trendům na moderní požární techniku, prostory jsou stísněné, garáže pro výjezdová vozidla malé a vzhledem k tomu, že není možnost dalšího rozšíření stanice, byli ministrovi vnitra prezentovány další možnosti rozvoje profesionálních hasičů v této lokalitě Olomouckého kraje. Návštěva na stanici v Prostějově trvala asi hodinu.

Poté se ministr vnitra přesunul s vedením HZS Olomouckého kraje do Olomouce, kde navštívil profesionální hasiče na stanici a krajské ředitelství. Společně s hasiči diskutovali aktuální problémy. Náměstek ředitele HZS Olomouckého kraje prezentoval ministrovi projekt Interaktivního vzdělávacího centra bezpečí v Olomouci, které by mělo zajistit komplexní informovanost, vzdělání, prevenci a přípravu obyvatel a jeho specifických cílových skupin, zejména dětí, mládeže, jejich pedagogů a rodičů, seniorů, zdravotně postižených v oblasti běžných rizik a mimořádných událostí. V Interaktivním vzdělávacím centru bezpečí by se měly prezentovat všechny složky integrovaného záchranného systému (hasiči, policie a zdravotnická záchranná služba), počítá se i s možností dalšího rozvoje interaktivního vzdělávání např. v oblasti ekologie, hospodárného využívání energie, veřejné dopravy apod.

Návštěvu HZS Olomouckého kraje ministr vnitra ukončil v 16:30 hodin, poté se přesunul na tiskovou konferenci do Clarion Congress Hotelu v Olomouci.

autor: Tisková zpráva