Moravskoslezský kraj: Díky vysloužilému elektrospotřebiči zdarma na Colours of Ostrava

Vysloužilý elektroodpad mohou návštěvníci ostravského Festivalu v ulicích odevzdat 29. a 30. června na stánku s názvem Elektrohrátky. Každý večer se bude v 19 hodin losovat o 2 čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava. „Je to skvělá příležitost lidem připomenout, že je nutné třídit nejen plast, papír a sklo, ale také elektroodpad. Každý, kdo se losování o vstupenku na Colours of Ostrava bude chtít zúčastnit, musí na stánku odevzdat vysloužilé drobné elektro, například starý mobil, mixér, fén, rychlovarnou konvici nebo také baterie. Věřím, že tato kampaň pomůže lidem najít cestu k červeným kontejnerům a sběrným místům, které jsou v kraji k dispozici,“ řekla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová a upozornila, že na stánku Elektrohrátky nebudou přijímány velké spotřebiče. Odevzdané vysloužilé elektro by mělo mít rozměry maximálně 40 x 50 x 30 cm.

Elektrohrátky nebudou pouze pro ty, kteří doufají, že získají lístek na Coloursy. Stánek nabídne zábavu i pro dětské návštěvníky. Pro ně jsou připraveny hry s ekologickou tematikou, hod mobilem do popelnice, nafukovací překážková dráha, výstavní stánek o třídění odpadu a další aktivity. Děti, které splní všechny úkoly, získají drobné odměny.

Moravskoslezský kraj, který je hlavním organizátorem Elektrohrátek, spolupracuje s kolektivními systémy Asekol a Elektrowin v oblasti sběru vysloužilých elektrozařízení dlouhodobě.

Kolektivní systém ASEKOL funguje již 13 let a do ulic rozmisťuje červené kontejnery, aby lidé nemuseli drobné elektro vozit až do sběrného dvora. Sběrná síť je k dispozici na stránkách Asekolu Červené kontejnery (ZDE).

Kolektivní systém ELEKTROWIN lidem nabízí 14 tisíc sběrných míst v České republice. Od svého založení v roce 2005 zrecykloval už více než 19 milionů vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 330 tisíc tun. Více informací je na stránce Elektrowinu (ZDE).

autor: Tisková zpráva