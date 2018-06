Moravskoslezský kraj: Velké dopravní omezení mezi Ostravou a Opavou

Investorem stavby, kterou provede krnovská společnost Silnice Morava s.r.o., je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava. Krajský úřad Moravskoslezského kraje na ni vydal stavební povolení a nařídil objížďku.

Stavba, která potrvá od 4. června do 22. srpna, je rozdělena na čtyři etapy. Veřejné osobní linkové dopravy a městské dopravy se uzavírka dotkne od 4. do 24. června 2018. Autobusy budou projíždět staveništěm, zastávka Opava, Komárov, KOMAS bude přemístěna na zastávku Opava, Komárov, Balakom.

Omezení silničního provozu na silnici č. I/11 (Ostravská ul.):

I. Etapa: úplná uzavírka silnice I/11, v úseku mezi ul. Podvihovská a Přerovecká od 4. 6. 8:00 hod. do 24. 6. 2018 18:00 hod. Objízdná trasa: Nové Sedlice, Štítina, Kravaře, Velké Hoštice, Opava, obousměrně.

II. Etapa – částečná uzavírka I/11, od 25. 6. do 15. 7. 2018

III. Etapa – částečná uzavírka I/11, od 16. 7. do 12. 8. 2018

IV. Etapa – částečná uzavírka I/11, od 13. 8. do 22. 8. 2018