Mostecký autodrom se zapojil do projektu Jedu s dobou

Na mosteckém autodromu, jehož výcvikové plochy polygonu svou dispozicí a instalovanými technologiemi nabízejí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů, se první dva kurzy bezpečné jízdy pro řidiče seniory uskuteční 22. dubna. Dopolední od 08:00 do 14:00 hodin, odpolední od 14:00 do 20:00 hodin. Další termín je stanoven na 20. květen. Zájemci se mohou hlásit zde . Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 60, zbylé termíny na červenec a srpen pořadatel vyhlásí do konce dubna.