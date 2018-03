NPÚ: Obnova lázeňského parku v Bílině

V průběhu října až prosince roku 2017 byla zpracovávána dokumentace na obnovu lázeňského parku v Bílině. Lázeňský park je součástí prohlášené kulturní památky městské lázně Kyselka, který zahrnuje budovy lázní i lázeňský park okolo nich. Jedná se o celkovou obnovu vegetační složky lázeňského parku, obnovu povrchu z mechanicky zpevněného kameniva v parteru mezi hudebním altánem a prameníkem, osazení laviček, odpadkových košů a opatření na podporu biodiverzity.

Projektovou dokumentaci zpracovával ateliér Land05. Lázeňský park byl dlouhodobě zanedbáván, chyběla zde koncepční údržba, průhledy jsou zarostlé nálety až zcela nezřetelné. Nové výsadby nejsou vždy v souladu s koncepcí parku.

Návrh na základě historických podkladů nalezených v archivech navrhnul obnovu těchto průhledů, odstranění nebezpečných a neperspektivních dřevin a výsadbu nových stromů, keřů a jarních cibulovin. Projekt se, pokud je to dodnes možné, vrací do stavu mezi lety 1903–1910. Průhledy z různých míst jsou velmi často směřovány na přírodní dominantu nad Bílinou – horu Bořeň. Tyto výhledy do přírodního okolí lázeňského parku jsou jedinečné a dávají parku neopakovatelný ráz.

Město Bílina, jako vlastník, předpokládá čerpat finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.

autor: Tisková zpráva