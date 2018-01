Na ČVUT se uskuteční Veletrh pražských veřejných vysokých škol

Oproti obdobným vzdělávacím veletrhům, které se v České republice pořádají, je tento charakteristický hned několika svými rysy. Je pořádán přímo vysokými školami na jejich vlastní akademické půdě a je zde tak snaha s uchazeči ihned navázat osobní komunikaci. Tu zajišťují studenti, pedagogové i představitelé vedení vysokých škol. Z toho důvodu je také kladen důraz na co největší otevřenost veletrhu a zájemcům je umožněn vstup zdarma.

Veletrh se bude soustředit převážně na sdělování relevantních studijních informací. Definujícím znakem všech zapojených vysokých škol bude vzájemná spolupráce a nabídka studia na jakékoliv z nich.

Loňský ročník veletrhu se uskutečnil na Univerzitě Karlově, předloňský na Vysoké škole ekonomické v Praze. Druhého ročníku se zúčastnilo v loňském roce přes dva a půl tisíce středoškolských studentů, což svědčí o tom, že se pozitivně zapsal do povědomí veřejnosti. Dá se předpokládat, že v roce 2019 převezme štafetu další ze zastoupených pořadatelských škol a studenti se tak mohou i do budoucna těšit na jedinečnou prezentaci vysokoškolského prostředí.

Více informací najdete ZDE, facebookovou stránku ZDE

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18 nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201. – 250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na 251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220. místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na 201. místě. Více informací najdete ZDE.

Psali jsme: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT představí podnikání jako dobrodružství ČVUT: Fakulta informačních technologií otvírá zájemcům o studium své laboratoře FJFI: Řídit jaderný reaktor, měřit radioaktivitu nebo zjistit, jak se fyztika prolíná do medicíny? To vše čeká na zájemce o studium ČVUT: Fakulta elektrotechnická představí laboratoř pro vývoj aplikací s drony

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva