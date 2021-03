Na Letiště Václava Havla Praha se vrací provoz, v neděli odstartovala letní sezóna

reklama

Jedná se o kombinaci již dostupných destinací a linek, se kterými se dopravci do Prahy po delší době vracejí. Nabídka dalších linek by se měla postupně navyšovat v souvislosti s obnovením provozu během nadcházejících měsíců.

Cestujícím budou i nadále k dispozici lety do významných evropských měst, jako jsou Amsterdam, Paříž nebo Frankfurt, které slouží i jako důležité přestupní body do navazujících destinací. V případě znovu obnovených leteckých spojení se jedná například o linku společnosti TAP Air Portugal do Lisabonu, která bude nově k dispozici až třikrát týdně, nebo o linku Austrian Airlines do Vídně s frekvencí čtyřikrát týdně. Na pražské letiště se také vrací letecká společnost easyJet, která cestujícím nabídne spojení do švýcarské Basileje a Ženevy. V období Velikonoc má naplánované lety do Barcelony společnost Vueling a k dispozici budou rovněž spojení do Valencie nebo Malagy, kam létají až dvakrát týdně Smartwings. Kromě toho zůstávají v provozu lety do dlouhodobě oblíbených dovolenkových destinací, např. do Hurghady, Marsy Alam, Las Palmas, na Tenerife, Fuerteventuru nebo Madeiru. I nadále jsou v provozu lety na dálkových linkách do katarského Dauhá s Qatar Airways či do Dubaje, které nabízí Emirates i flydubai.

„Další dostupné destinace by měly postupně přibývat v průběhu sezóny v závislosti na tom, jak se bude také zvyšovat poptávka po létání a jaké budou platné podmínky pro vstup do jednotlivých zemí. Obnovení provozu, na které je pražské letiště připraveno, jednoznačně pomůže i zavedení jednotného protokolu cestování, tzv. covid pasů, který představila Evropské komise,“ uvedl Jaroslav Filip, ředitel leteckého obchodu Letiště Praha. V souvislosti s letní sezónou se také obnovuje provoz letiště během nočních hodin, který byl během zimní letového řádu dočasně pozastaven.

Na webových stránkách Letiště Praha (ZDE) mohou cestující nově najít i detailní přehled dostupných spojení včetně informací o tom, jaké letecké společnosti do dané destinace létají, které budou postupně doplňována. Z tohoto přehledu se mohou zájemci pohodlně prokliknout přímo na webové stránky aerolinky, kde zjistí nejaktuálnější informace o letovém řádu a zároveň si mohou letenku rovnou zarezervovat. U vybraných míst si mohou cestující také zjistit zajímavosti o dané destinaci.

I během letní sezóny platí doporučení, aby si všichni cestující, kteří mají naplánovaný let, vždy před cestou zjistili všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do své destinace i pro návrat do České republiky, vyhnou se tak případným komplikacím při odbavení nebo při hraniční kontrole. Cestující by se také měli informovat o všech platných opatřeních na palubě letadla své letecké společnosti i opatřeních na pražském letišti, která odpovídají vysoké úrovni i veškerým požadavkům mezinárodních organizací. Nastavené standardy potvrdilo i získání mezinárodní certifikace ACI Airport Health Accreditation, což dokládá, že vysoká úroveň fungujících ochranných opatření vede k větší bezpečnosti cestujících, kteří přes Prahu létají.

Nově obnovené linky se zahájením letového řádu:

(*může se změnit dle aktuální situace)

Další aktuální informace naleznete také na Twitteru Letiště Praha (ZDE).

