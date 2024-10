Na pravou míru: Pozor na zbytečné platby poradcům – služby ČSSZ jsou zdarma

Ze sdělení na linkedin.com (ZDE):

„Informativní osobní list důchodového pojištění je jeden z nejdůležitějších dokumentů, které si můžete vyžádat. Ukazuje totiž všechny důležité informace, které o vás stát eviduje ohledně vašeho důchodového pojištění. Pokud chcete mít jistotu, že máte všechny doby pojištění správně evidovány, zašlete mi svůj výpis na WhatsApp a já provedu kontrolu a řeknu vám, co je třeba opravit a na co máte nárok!“

Ze sdělení na facebook.com (ZDE):

„Rozhodně se nenechávat odbýt pracovnicemi České správy sociálního zabezpečení, pakliže chcete doplnit péči o děti, rodičovskou a všechno, co vám chybí ve vašem evidenčním listu důchodového pojištění, kterým se to tam nechce prostě jenom doplňovat, a tak vás odbydou tím, že to stačí, až jednou budete žádat o starobní důchod!“

Na pravou míru

Jedním z častých příkladů je nabídka pomoci různých poradců s informativním osobním listem důchodového pojištění (IOLDP). Tito poradci například tvrdí, že mohou zkontrolovat započtené doby důchodového pojištění, odhalit chybějící doby a pomoci s jejich doplněním, a to za úplatu. Tyto nabídky jsou však zcela zbytečné. ČSSZ poskytuje kontrolu dob pojištění a veškeré služby související s IOLDP zdarma. Každý občan má možnost si jednou ročně bezplatně vyžádat IOLDP. Žádost o IOLDP můžete podat elektronicky na ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) prostřednictvím služby „Žádost o informativní osobní list důchodového pojištění“. Vyplněnou žádost je také možné vytisknout a poslat poštou na adresu: ČSSZ, odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo zaslat e-mailem prostřednictvím e-podatelny: posta@cssz.cz (s elektronickým uznávaným podpisem) či přes datovou schránku: 49kaiq3. IOLDP posíláme nejpozději do 90 dnů od doručení žádosti, zpravidla jej však obdržíte dříve. Své doby pojištění zjistíte také v online službě ePortálu ČSSZ „Přehled dob důchodového pojištění“ (ZDE).

Veškeré doby pojištění si můžete ověřit online z pohodlí domova prostřednictvím moderní služby ePortálu ČSSZ Informativní důchodová aplikace (IDA - ZDE). Tato aplikace umožňuje nejen průběžně kontrolovat započtené doby důchodového pojištění, ale jednoduše a rychle díky ní zjistíte také informace o celkově získané době pojištění pro nárok na starobní důchod, o datu dosažení důchodového věku a odhad výše starobního důchodu, to vše ke dni, kdy byla služba spuštěna. Služba umožňuje i vložení vybraných náhradních dob pojištění či dob zaměstnání nebo výkonu samostatné výdělečné činnosti, které ČSSZ dosud nemá ve své evidenci, ale pouze pro účely této služby (to znamená, že takto vložené doby nezůstávají v evidenci ČSSZ pro budoucí důchodové řízení).

Jak doložit chybějící doby pojištění?

Pokud zjistíte, že vám v evidenci ČSSZ chybí některé doby pojištění, a doma potřebné dokumenty máte, můžete je do evidence ČSSZ dodat kdykoliv prostřednictvím pošty, autorizované konverze převedením listinné podoby dokumentů do podoby elektronické a zasláním takto ověřeného dokladu elektronicky na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) / ČSSZ nebo předáním přímo osobně na kterékoliv OSSZ. Informace o náhradních dobách pojištění, jako je například doba studia, základní vojenská služba nebo doba péče o dítě do 4 let věku, ČSSZ obvykle nemá ve své evidenci. Doklady o těchto dobách se předkládají až s podáním žádosti o dávku důchodového pojištění. V rámci proklientského přístupu však umožňujeme jejich doložení kdykoliv (ukážou se vám ve vašem přehledu do 3 měsíců od doložení). Do evidence ČSSZ nepřebíráme informace od jiných orgánů sociálního zabezpečení (Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR) ani od zahraničních důchodových institucí.

Doložit doby pojištění chybějící v naší evidenci můžete řadou různých dokumentů. Veškeré informace najdete v naší Příručce budoucího důchodce ZDE.

Jak získat informace a služby zcela zdarma?

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vašich údajů v IOLDP, doporučujeme vám obrátit se přímo na kteroukoliv OSSZ nebo využít oficiální komunikační kanály ČSSZ. Při vyřizování všech záležitostí spojených s důchodovým pojištěním a dalšími službami vám rádi poskytneme odbornou pomoc, a to bez jakýchkoliv poplatků.

Je naprosto zbytečné za tyto služby platit komukoliv dalšímu, protože ČSSZ tyto záležitosti vyřizuje zdarma a vždy s maximální pečlivostí. Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení, že by naše pracovnice či pracovníci občany jakýmkoliv způsobem odbývali. Pokud máte konkrétní dotaz nebo připomínku ke své záležitosti, rádi se jim budeme věnovat. Můžete kontaktovat naše call centrum na čísle 800 050 248 nebo využít online formuláře na našich webových stránkách ZDE.

ČSSZ je zde pro vás, aby vám poskytla všechny potřebné služby v oblasti sociálního zabezpečení, a to bez jakýchkoliv poplatků a vždy s maximální odborností.

