Nadace ČEZ: Rodina Oranžových hřišť v jižních Čechách se opět rozrostla

V pořadí už 71 Oranžové hřiště bylo od roku 2003 otevřeno v Jihočeském kraji. Tentokrát se na nové dětské hrací prvky, prolézačky nebo pískoviště mohou těšit děti z Roudné u Soběslavi. Hřiště bude využívat široká veřejnost, neboť pozemek kolem budovy obecního úřadu je veřejně přístupný a je v centru obce. Podle ředitelky Nadace ČEZ Michaely Zikové mají obce při rozhodování o vzhledu dětských, ale i sportovních hřišť volnou ruku.

„Náš grantový program Oranžové hřiště pomáhá městům a obcím napříč Českou republikou financovat výstavbu a rekonstrukce venkovních hřišť, a to již více než 15 let. Nikde není stanovené, jak budou vypadat, a proto mají mnoho podob. Nejčastěji vznikají dětská, sportovní a multifukční hřiště v blízkosti mateřských a základních škol. Každé je trochu jiné, šité na míru pro ty, kdo na nich aktivně tráví čas. Výjimkou nejsou ani hřiště s herními prvky, jako je například to nejnovější, které vzniklo v areálu obecního úřadu Roudná,“ říká Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

Po celé republice si děti mohou hrát na více než pěti stovkách dětských hřišť.

autor: Tisková zpráva