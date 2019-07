Národní galerie vzdává poctu Milanu Grygarovi – jeho výstava se ve Veletržním paláci uskuteční ještě letos

Navzdory před časem avizovanému odložení výstavy Milana Grygara z ekonomických důvodů na příští rok, bude projekt ve Velké dvoraně Veletržního paláce uskutečněn ještě letos. Výstava bude zahájena 19. září v rámci tradičního openingu Veletržního paláce.

„Při mém příchodu do NGP neexistovalo žádné smluvní zajištění výstavy. Přesto jsem společně s kurátorem výstavy pana Grygara navštívil a rozhodl se udělat maximum pro získání prostředků, které by umožnily realizovat výstavu ještě v letošním roce. Díky velkorysému sponzorskému daru Galerie Zdeněk Sklenář, který je dedikován přímo na realizaci výstavy tohoto výjimečného umělce, se nám to podaří,“ uvádí Ivan Morávek, pověřený řízením Národní galerie Praha.

Malíř Milan Grygar (1926)objevil spojení mezi optickým a akustickým v akustické kresbě. V Národní galerie Praha představí svá významná díla v autorské instalaci. Výstava Milan Grygar: 2019bude probíhat ve Velké dvoraně Veletržního paláce od 20. září do 5. ledna.

Psali jsme: Odbory Národní galerie: S odvoláním ředitele Jiřího Fajta souhlasíme Národní galerie: Vedením byl dočasně pověřen Ivan Morávek Národní galerie: Objev deskového obrazu Zvěstování Panně Marii z dílny Vyšebrodského cyklu NG zahajuje první edici cyklu Salm Modern - vystavuje Basquiata, Haringa či Warhola

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva