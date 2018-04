Národní knihovna: První známka nové edice Český design připomíná dílo Jana Kaplického

Grafický designér Alan Záruba zpracoval původní skicu poštovní známky z deníku Jana Kaplického, v níž architekt v roce 2007 navrhnul možnou podobu Národní knihovny.

Obálku prvního dne vydání tvoří motiv letáků podporujících přijetí návrhu knihovny. Do razítka designér zapracoval iniciály Jana Kaplického.

„Známkou, která připomíná Jana Kaplického, zahajujeme zcela novou edici s názvem Český design. Designové výrobky českých autorů mají ve světě dobré jméno a získávají si stále větší respekt. Také proto jsem rád, že Česká pošta může k budování tohoto povědomí přispět vydáváním poštovních známek v rámci této edice,“ uvedl Jan Foubík, ředitel divize obchod a marketing České pošty.

Slavnostního představení známky se zúčastnila také Eliška Kaplický Fuchsová. „Známka představuje zatím nerealizované dílo britského studia Future Systems Jana Kaplického v podobě ceniny, která si uchová svou hodnotu navždy. Pro všechny je tak symbolickým vyvrcholením oslav nesmrtelnosti díla vítězného projektu na novou Národní knihovnu, vytvořeného k příležitosti 10. výročí založení nadace Kaplicky Centre,“ uvedla Eliška Kaplický Fuchsová, prezidentka Nadačního fondu KAPLICKY CENTRE.

Slavnostní akt se odehrál v Klementinu, sídle Národní knihovny České republiky. S ohledem na vývoj osudu návrhu nové budovy Národní knihovny z dílny Jana Kaplického všem přítomným vytanula na mysli otázka, zda se jedná o náznak realizace tohoto projektu. „Nezpochybňuji, že naše instituce novou budovu potřebuje, ale v dnešní akci nehledejte žádný skrytý význam, smysl či nátlak na naše čelní představitele státu. Představte si, že by představení této známky bylo uskutečněno někde jinde než v Klementinu nebo dokonce mimo Českou republiku. To by byla záležitost až ostudná. Ať už celý projekt prozatím dopadl jakkoliv, je Kaplického návrh neodmyslitelně s Národní knihovnou spjatý,“ řekl Martin Kocanda, generální ředitel Národní knihovny České republiky.

Jan Kaplický (18. dubna 1937-14. ledna 2009) byl český architekt a vizionář moderní architektury, žijící od roku 1968 ve Spojeném království. Společně s „vesmírným architektem“ Davidem Nixonem založil proslulé architektonické studio Future Systems. Za stavbu Lord´s Media Centra na londýnském kriketovém stadionu (1994) byl oceněn Stirlingovou cenou Královského Institutu britských architektů (RIBA), nejprestižnější britskou cenou za architekturu. Mezi další významné projekty Jana Kaplického patří například Butik Way-in v obchodním domě Harrods, Londýn; Hauer-King House, Londýn (1992) – rodinný dům; Docklands Floating Bridge, Londýn (1994) – pontonový most; – dům ve Walesu, jižní Anglie (1994); Obchodní dům Selfridges, Birmingham (1999); Muzeum Enza Ferrariho, Modena (2012); Národní knihovna na Letné, Praha (2006) – nerealizováno. Originálním přístupem a jedinečností své práce ovlivnil Jan Kaplický novou generaci tzv. millenials.

Známku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s., technikou Wifag v počtu 600 tisíc kusů. Nominální hodnota známky je zastoupena písmenem „E“, které odpovídá ceně za obyčejnou zásilku do evropských zemí do 50 g dle ceníku základních poštovních služeb. Zájemci ji mohou zakoupit na všech filatelistických přepážkách (tedy tam, kde mají pošty svou specializovanou přepážku), v e-shopu na webových stránkách České pošty (www.postaonline.cz) a dále na vybraných poštách.

U příležitosti vydání známky je vydáván také sběratelský pamětní list. Ten si zájemci mohou zakoupit na webových stránkách www.sberatel.info, případně na e-mailové adrese znamky@sberatel.info.

