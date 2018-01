Národní muzeum: Vyrazte s Masarykem do světa

Národní muzeum zve rodiny s dětmi do Nové budovy Národního muzea, kde se v sobotu 20. ledna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin uskuteční další akce z cyklu Aspoň na víkend. Návštěvníci se dozvědí, jak se cestovalo před více než sto lety. Doprovodný program k výstavě Fenomén Masaryk nabízí i možnost vyzkoušet si cestovat po světě tak, jak cestoval náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Návštěvníci akce se například dozvědí, proč šel Masaryk z Vídně pěšky domů na Čejč, za kým plul při své první cestě do Ameriky a kde všude byl za Velké války. Společně s T. G. Masarykem se mohou stát cestovateli, kteří se nebojí vyjít do neznáma. V rámci hravého odpoledne si zájemci vyrobí i zahrají unikátní deskovou hru mapující Masarykovy cesty. Rovněž se mohou těšit na výtvarné dílny a zábavné úkoly. Všichni si mohou prohlédnout i samotnou výstavu Fenomén Masaryk.

Program 13.00 – 17.00 h.

Desková hra Tomášova cesta

Připravena je pro návštěvníky jedinečná desková hra, kterou si dozdobí podle svého vkusu.

Na místě si ji zahrají a na památku mohou vzít domů. Kdykoliv si tak mohou připomenout dobrodružné cesty našeho prvního československého prezidenta.

S Tomášem do světa

Malý Tomáš Masaryk strávil dětství na venkově. Zájemci si mohou vyzkoušet některé dovednosti, které děti na vesnicích ovládaly. A než se pomyslně vydají s Tomášem do světa, pečlivě si mohou promyslet, co by si vzali s sebou. Ve výstavě si mají možnost prohlédnout Tomášův cestovní koš, který si odnesl z rodného domu.

Parníček na památku

Když poprvé vyrazil Masaryk do Ameriky za svou snoubenkou Charlottou Garrigue, plul přes rozbouřený Atlantik na parníku Herder. Ve výtvarné dílně si zájemci vyrobí stylovou brož s motivem parníčku na památku této odvážné cesty.

Cesty TGM za Velké války

Za války bylo nutné být opatrný a komunikovat prostřednictvím nejrůznějších šifer. Návštěvníci mohou rozluštit tajné zprávy a zjistit, které země Masaryk za války navštívil za účelem propagace samostatného státu Čechů a Slováků.

Cestovatelský kvíz

Zájemci zjistí, v jaké cizí zemi je po Masarykovi na památku jeho návštěvy pojmenováno několik ulic, kaváren nebo třeba les. Z kvízu se dozví zajímavosti z Masarykových cest i starý způsob cestování. Za vyplněný kvíz dostanou od lektorů malou odměnu.



Akce se koná v sobotu 20. ledna 2018 od 13.00 do 17.00 hod. v Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, Praha 1 – Nové Město)

Vstupné je v ceně běžné vstupenky do muzea.



Více informací na www.nm.cz

autor: Tisková zpráva