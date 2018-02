Národní muzeum pořádá veřejnou diskuzi Petra Pitharta a Jána Čarnogurského: Čtvrtstoletí od rozdělení

Národní muzeum volně navazuje na debatu Václava Klause a Vladimíra Mečiara z prosince roku 2017 a při příležitosti výročí 25 let od rozdělení Československa připravilo jedinečnou diskuzi Petra Pitharta a Jána Čarnogurského. Ti stáli v letech 1991–1992 v čele dvou národních vlád společné federace.

Veřejná diskuze proběhne ve čtvrtek 22. 2. 2018 v 17.00 hodin ve Velkém kongresovém sále v Nové budově Národního muzea, kde v minulosti zasedala Sněmovna lidu. Na této půdě se odehrála řada důležitých rozhodnutí.



Petr Pithart (*1941, Kladno) byl aktivním členem disentu, signatářem Charty. V letech 1989–1990 byl jedním z předních představitelů Občanského fóra. V letech 1990–1992 zastával funkci předsedy české vlády. Významné je i jeho působení v Senátu Parlamentu ČR. Je autorem více než stovky esejů a několika publikací na téma soudobých dějin a politiky.



Ján Čarnogurský (*1944, Bratislava) v letech 1970–1981 pracoval jako advokát a zastupoval zejména náboženské aktivisty a disidenty. V roce 1989 strávil několik měsíců ve vězení na základě obvinění z podvracení republiky. Mezi lety 1991–1992 stanul v čele vlády Slovenské republiky. Ve vládě Mikuláše Dzurindy pak od roku 1998 do roku 2002 působil jako ministr spravedlnosti.



Jaký mají tyto dvě významné politické osobnosti po 25 letech názor na zánik Československa? Co si myslí o vzniku dvou samostatných států? A změnil se nějak jejich pohled v průběhu let?

Na tyto a další otázky se bude ptát moderátor debaty Daniel Takáč. Akce bude vysílána živě Českou televizí.



Vstup na debatu je zdarma. Veřejnost bude mít rovněž možnost diskutujícím pokládat otázky.



Další informace o programu Národního muzea naleznete na webových stránkách www.nm.cz

Psali jsme: Národní muzeum představuje ve Washingtonu osobnost Tomáše Garrigue Masaryka Jak se přepisovaly dějiny. Národní muzeum na Vítkově připomíná olympiádu v Naganu Národní muzeum získalo soubor 58 knih Výstava v Nové budově Národního muzea připomíná vztah T. G. Masaryka ke Svaté zemi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva