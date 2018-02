Národní park Podyjí: Příjezd koní do Podyjí se opozdil

12. 2. 2018 20:08

Příjezd exmoorských poníků se o několik měsíců opozdil. Mohou za to obtíže při shánění vhodných zvířat. Do připravených ohrad u Mašovic a Havraníků by divocí koně mohli dorazit ale už v druhé půli března.