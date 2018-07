Národní technická knihovna: Do knihovny nejen za knihami - Léto s Factoriem

Druhá nejlépe hodnocená hra v historii platformy Steam je od začátku července nainstalována na 150 nových počítačích s operačním systémem Linux ve veřejné části knihovny. Akce nazvaná „Léto s Factoriem“ potrvá až do konce srpna. Mimořádný zážitek navíc slibuje LAN party s vývojáři této hry, která začne v pondělí 23. července v 16 hodin.

„Pokud jste v létě v Praze a budete mít chuť si zahrát Factorio, přijďte do NTK. Můžete být zkušený hráč i začátečník. Hru ocení zvláště ti, kteří se zajímají o automatizaci, optimalizaci a logistiku,“ uvedl David Shakhar z NTK.

Plnou verzi hry poskytli zdarma k dočasné instalaci v NTK její tvůrci – čeští programátoři ze společnosti Wube Software, kteří ji vyvíjí od roku 2012. Od té doby si ji zakoupilo více než 1,5 milionu hráčů. Vstup do knihovny je volný pro všechny návštěvníky od pondělí do pátku mezi 8 a 22 hodinou, a to až do 31. srpna. Na LAN party s vývojáři hry doporučujeme si s sebou vzít vlastní sluchátka.

Popis hry

Ve hře se po ztroskotání vaší vesmírné lodi ocitnete jako jediný přeživší na cizí planetě a vaším úkolem je pomocí stavby továren postavit raketu, která vám umožní planetu opustit. Ale to je pouze formální cíl hry, který ve skutečnosti mnoho hráčů ignoruje a soustředí se na stavbu a vylepšování své továrny.

Začínáte s holýma rukama, postupem času natěžíte potřebné suroviny a zahájíte fázi automatizace. Vyrobíte si běžící pás, který suroviny a hotové výrobky přiváží k dalšímu zpracování. Zkoumáte nové technologie, vylepšujete postup výroby, stavíte železnici a programujete vlaky. Po čase se dokonce dostanete k výrobě stavebních a logistických robotů.

Automatické podavače cvakají, vlaky jezdí, z elektráren a rafinérií se kouří. A vy lehce zapomenete na čas a stavíte a stavíte, vylepšujete a kocháte se tou nádherou, co jste vytvořili. Tedy do okamžiku, než si vás všimne místní fauna. Pokud příliš znečišťujete životní prostředí (jako že ho znečišťujete), zaútočí na vás. A vaší obranou budou ochranné zdi, laserové věže nebo třeba obrněná vozidla.

autor: Tisková zpráva