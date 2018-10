Národní zemědělské muzeum: Zažijte Myslivecké slavnosti v Praze na Letné

Myslivost, myslivecké tradice a zvyky jsou součástí národního kulturního dědictví. V sobotu 20. října od 10 do 17 hodin je návštěvníkům zprostředkuje Národní zemědělské muzeum na Letné. Připraven je atraktivní program s loveckými psy, sokolnictví, zvěřinové speciality i ukázky řemesel souvisejících s myslivostí.

Nejen nimrody a příznivce myslivosti, ale i širokou veřejnost zve Národní zemědělské muzeum na Myslivecké slavnosti. Oblíbená akce se koná zejména na dvoře muzea. Letos opět představí plemena loveckých psů, ukázky řezby ze dřeva a paroží či broušení loveckých nožů, zvěřinové speciality, trubače a způsoby vábení lovné zvěře. Nebudou chybět prodejní stánky plné mysliveckých a loveckých potřeb a publikací s mysliveckou tematikou.

Již od úterý 16. října bude probíhat program pro školní kolektivy, věnovaný lesní pedagogice (více ZDE). Před hlavním vstupem do budovy muzea návštěvníky čekají ukázky práce s dravci. Velkým lákadlem je také podzimní kuchařský workshop pro děti v gastrostudiu. „Myslivost není jen o lovu a trofejích, je to především velké poslání, jehož cílem je chránit přírodu, pečovat o zvěř a tradice. Věřím, že Myslivecké slavnosti to všem návštěvníkům ukáží,“ říká náměstek generálního ředitele Národního zemědělského muzea Jiří Houdek.

Akci finančně podpořily Lesy České republiky.

U příležitosti oslav 100. výročí založení Národního zemědělského muzea je vstup do muzea do 28. října zdarma.

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze další pobočky – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice. V pražské budově jsou k vidění expozice Zemědělství, Jede traktor, Rybářství, Myslivost, Voda v krajině, Gastronomie, Laboratoř ticha či Život – střešní zahrada. Prostor pro zdokonalování kulinářských dovedností nabízí gastrostudio, kde probíhají kurzy vaření a workshopy pro veřejnost. Výstava Největší objev představuje fenomén zemědělství ve 100 předmětech, které reprezentují milníky v historii zemědělství a dokládají jeho význam pro lidstvo. Více ZDE.

