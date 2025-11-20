Nejúspěšnější prodej v historii ÚZSVM, elektronická aukce Paláce Broadway má svého vítěze

Dnešní kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej výjimečného Paláce Broadway v nejlukrativnější části Prahy s minimální vyhlašovanou cenou 878 milionů korun dopadlo úspěšně. Do elektronické aukce se přihlásili a ve stanoveném termínu požadovanou kauci 20 milionů korun složili dva zájemci.
V průběhu elektronické aukce, kterou mohla veřejnost sledovat online na webových stránkách ZDE, padl jeden příhoz ve výši 878 milionů korun. Vítězem elektronické aukce se stala právnická osoba z Prahy. V tomto kole aukce nedošlo ke snížení minimální vyhlašované ceny proti kolu předchozímu. ÚZSVM s ohledem na uzavřenou smlouvu, kterou převzal společně s budovou od tehdejší Správy železniční dopravní cesty, osloví stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší podané nabídky. Ten může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. V případě, že by tak neučinil, ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem elektronické aukce.
Palác Broadway, který leží mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná, je tvořen třemi propojenými trakty a pochází ze 30. let 20. století. Dům patří k největším funkcionalistickým novostavbám v historickém jádru Prahy a v jeho suterénu bylo v roce 1938 otevřeno kino Cinema Broadway s tehdy nejmodernějším projekčním a zvukovým zařízením. Celý areál prošel v průběhu let několika rekonstrukcemi. ÚZSVM převzal tento komplex do svého majetku v roce 2016 od tehdejší Správy železniční a dopravní cesty. V souladu se zákonem jej nejprve nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem.
Výběrová řízení s elektronickou aukcí představují nejtransparentnější formu prodeje nepotřebného státního majetku. Úspěšně dopadla v poslední době například elektronická aukce pražského domu U Hybernů, která vynesla částku 447 milionů korun, což představuje druhý nejúspěšnější prodej v elektronické aukci a třetí v historii ÚZSVM. Další významnou úspěšnou aukcí letošního roku byl prodej bývalé budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici na pražském Žižkově. Elektronická aukce vynesla po 243 příhozech částku 387 milionů korun, jednalo se o čtvrtý nejúspěšnější prodej v historii.
