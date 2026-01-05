Ančincová (Piráti): Nemá to co dělat v čele Poslanecké sněmovny

05.01.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Tomio Okamurovi.

Ančincová (Piráti): Nemá to co dělat v čele Poslanecké sněmovny
Foto: pirati.cz
Popisek: Hana Ančincová

Říká se: jak na Nový rok, tak po celý rok. A začátek roku 2026 bohužel ukázal, kam se může posouvat politika, když se zodpovědnost zamění za křik.

V době války, utrpení a nejistoty by Česká republika měla vysílat jasný signál lidskosti, odpovědnosti a solidarity. Ne mlčet ve chvíli, kdy jeden z nejvyšších ústavních činitelů šíří nenávist. Mlčení premiéra po tomto projevu je samo o sobě výmluvné.

Píšu to s odstupem a bez potřeby přilévat olej do ohně. Nejde o jeden výrok, ale o dlouhodobý způsob politiky, který stojí na strachu, hledání viníků a rozdělování společnosti. To možná přináší politické body, ale nemá to co dělat v čele Poslanecké sněmovny. Proto jednoznačně podporuji odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny.

Politika má být službou. Má pomáhat zvládat těžké časy, ne je zhoršovat. Má chránit slabší, ne s nimi manipulovat. To může fungovat některým stranám v kampani, ale rozhodně to nepatří do čela instituce, která má reprezentovat všechny občany a kultivovat veřejnou debatu.

O to víc chci ocenit postoj místního sdružení ANO Litvínov, které výroky Tomia Okamury jasně odsoudilo. Ukázali, že i v politice má lidskost a slušnost své místo. Tak snad na ně nebude zakleknuto.

Bc. Hana Ančincová

  • Piráti
  • poslankyně
