Ančincová (Piráti): Nemá to co dělat v čele Poslanecké sněmovny

Říká se: jak na Nový rok, tak po celý rok. A začátek roku 2026 bohužel ukázal, kam se může posouvat politika, když se zodpovědnost zamění za křik.
V době války, utrpení a nejistoty by Česká republika měla vysílat jasný signál lidskosti, odpovědnosti a solidarity. Ne mlčet ve chvíli, kdy jeden z nejvyšších ústavních činitelů šíří nenávist. Mlčení premiéra po tomto projevu je samo o sobě výmluvné.
Píšu to s odstupem a bez potřeby přilévat olej do ohně. Nejde o jeden výrok, ale o dlouhodobý způsob politiky, který stojí na strachu, hledání viníků a rozdělování společnosti. To možná přináší politické body, ale nemá to co dělat v čele Poslanecké sněmovny. Proto jednoznačně podporuji odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny.
Politika má být službou. Má pomáhat zvládat těžké časy, ne je zhoršovat. Má chránit slabší, ne s nimi manipulovat. To může fungovat některým stranám v kampani, ale rozhodně to nepatří do čela instituce, která má reprezentovat všechny občany a kultivovat veřejnou debatu.
O to víc chci ocenit postoj místního sdružení ANO Litvínov, které výroky Tomia Okamury jasně odsoudilo. Ukázali, že i v politice má lidskost a slušnost své místo. Tak snad na ně nebude zakleknuto.
