Nemocnice Blansko obnovuje a modernizuje vybavení

„Doba je složitá pro všechny a pro zdravotnická zařízení obzvláště. Ale i když děláme maximum proto, abychom situaci s pandemií zvládli, rádi bychom veřejnost ujistili, že se věnujeme i jiným oblastem, v nichž nám jde o zvýšení bezpečnosti i komfortu pro naše pacienty,“ uvedla ředitelka Nemocnice Blansko Vladimíra Danihelková.

Prvním velmi důležitým zařízením, které bylo uvedeno do provozu v únoru letošního roku, byl mamografický přístroj. Jeho úkolem je včasné odhalení patologických, zejména nádorových změn na prsu. „Přístroj mimo jiné slouží i k cílenému odběru histologických vzorků z potenciálně problematického ložiska v prsu. Odběr se provádí za pomoci zařízení pro prostorovou navigaci – stereotaxe. Tato komponenta byla u minulého přístroje opotřebením nefunkční. Pacienty jsme předtím byli nuceni odesílat k tomuto zákroku mimo nemocnici na jiné akreditované pracoviště,“ vysvětlil primář radiodiagnostického oddělení blanenské nemocnice Ladislav Kalas. Nyní je oproti předchozím rokům možné veškerá potřebná vyšetření provést v Nemocnici Blansko.

Jelikož se technologie neustále vyvíjí, nový mamograf pořídí přesnější snímky. „Zařízení obsahuje moderní zobrazovací řetězec – tj. zdroj záření a receptor obrazu. Tyto komponenty se podílejí zásadně na kvalitě vzniklého snímku. A kvalitní snímek je základem pro snazší a přesnější rozlišení normálních a patologických změn a tedy pro správné stanovení diagnózy,“ řekl primář oddělení.

Blanenská nemocnice je zařazena mezi 65 zařízení mamárního screeningu v České republice. Ročně naše pracoviště vyšetří kolem 6000 screeningových mamografií, což je časný záchyt patologických změn u bezpříznakových žen. Dalších necelých 600 vyšetření je tzv. diagnostických, tj. těch pacientů, kteří jsou buď sledovaní se zjištěným onemocněním prsu, nebo ti, kteří přicházejí k vyšetření s tím, že mají nějaké potíže s prsy. A to se netýká jen žen, ale i mužů,“ upozornil lékař.

Na nefrologickém oddělení došlo k výměně dvou dialyzačních monitorů v celkové hodnotě 1,3 milionu korun. „Při hemodialýze dochází k očišťování krve od odpadních látek do dialyzačního roztoku přes polopropustnou membránu dialyzátoru. Krev očištěná od odpadních látek a přebytku vody se pak mimotělním oběhem vrací do krevního oběhu pacienta. Dialyzační roztok je připravován v dialyzačním monitoru z dialyzačního koncentrátu a ultračisté vody, která je dodávána ze speciálního filtračního zařízení,“ popsala primářka nefrologického oddělení Jindřiška Brabcová.

Tok neočištěné krve z těla pacienta do dialyzátoru a návrat očištěné krve zpět do těla pacienta zajišťuje právě dialyzační monitor. Pacienti, kteří jsou odkázáni na dialýzu, musejí na lůžku u dialyzačního monitoru trávit čtyři až pět hodin dvakrát až třikrát týdně. „Na těchto přístrojích je možno provádět na vysoké úrovni všechny hemoeliminační metoddy – hemodialýzu, hemofiltraci a hemodiafiltraci. Cílem je, aby léčba byla pro pacienta individualizována, účinná, bezpečná a šetrná,“ dodala lékařka.

Do urologické ambulance, která sídlí v přízemí budovy A, kde se nachází lůžková oddělení, nemocnice pořídila nový ultrazvukový přístroj za půl milionu korun. Slouží k vyšetření ledvin, močového měchýře, varlat a cév horních a dolních končetin. Nový přístroj má vyšší citlivost pro zobrazení orgánů, díky čemuž dokáže zajistit včasnější odhalení nádorových stavů. „Navíc je kompatibilní se speciálním systémem, který umožňuje zobrazit snímky pacienta v kterékoli jiné nemocnici,“ uvedl lékař urologické ambulance Martin Drábek.

Rehabilitační oddělení obdrželo nové vybavení za bezmála milion korun. Jde o vířivou vanu, přístroj pro kompletní elektroterapii, motodlahu kolenního a kyčelního kloubu, magnetoterapeutický přístroj a tři elektrická chodítka. „Motodlaha byla pořízena z důvodu zvyšujícího se počtu pacientů po operacích totálních náhrad kolenních a kyčelních kloubů a také z důvodu budování dalšího rehabilitačního oddělení. Nová vířivka na dolní končetiny je výměnou za starší typ vířivky, který úplně nevyhovoval hůře mobilním pacientům po úrazech dolních končetin. Nová vířivka je od stejného výrobce jako vany a vířivky na horní končetiny, proto barvou i tvarem zapadá do konceptu vodoléčebného sálu,“ zmínila vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Kristýna Mašková.

Z dalších nových přístrojů je to pak například plicní ventilátor na neurologickou jednotku intenzivní péče za 500 tisíc, veloergometrie za 300 tisíc, dva defibrilátory za 600 tisíc, nové instrumentárium na urologii v hodnotě 700 tisíc korun, neinvazivní monitor pro kontinuální monitoraci a ultrazvukový přístroj na jednotku intenzivní péče, dávkovače a infuzní pumpy. Jako náhradu za dvacet let starý analyzátor získala laboratoř nový elektroforetický přístroj pro analýzu krve za 750 tisíc korun. Do stravovacího provozu byl zakoupen moderní konvektomat také za 750 tisíc korun. Došlo též k výměně rozvodů na poliklinice a v budově C.

„Přes všechna opatření a omezení, která letos nemocnici zatěžovala v podstatě po tři čtvrtě roku, patří vedení nemocnice určitě velké poděkování. Poděkování za to, že se během této složité doby snažilo o další rozvoj nemocnice, o nové investice, a to jak do přístrojového vybavení, tak do budov," zdůraznil blanenský místostarosta František Hasoň.

Důležitým krokem k modernizaci je bezpochyby také elektronický vyvolávací systém pro oddělení centrálního odběru krve. V přízemí u laboratoří je nainstalována dotyková tabule, jež nahradila systém, který fungoval doposud – plastová kolečka s čísly pověšená na zdi. Elektronický systém pacienty dělí do dvou číselných řad. Zvlášť diabetiky, kterým se odebírá krev z prstu, a zvlášť žilní odběry krve.Od příštího roku vyvolávací systém poslouží také pacientům hematologické a alergologické ambulance, které sídlí na stejné chodbě jako laboratoře.

Nelze zapomenout ani na rekonstrukci prostor centrálního příjmu za jeden milion korun. Došlo nejen k výměně podlah a nábytku, ale ambulance je nyní vybavena dvěma novými přístroji – monitorem vitálních funkcí a přenosným defibrilátorem. „V těchto třech místnostech jsme schopni pacienta vyšetřit, stabilizovat a poslat dál na příslušné oddělení. Součástí ambulance je i tzv. expektační lůžko, na němž můžeme pacienta přivezeného z jakéhokoliv jiného oddělení, ambulance nebo ze záchranky napojit na monitor vitálních funkcí, případně mu poskytnout rozšířenou resuscitační péči,“ informoval vedoucí lékař centrálního příjmu Vladimír Navrátil.

Nemalé částky se investují také do zabezpečovacích systémů, a to jak v oblasti kontroly pohybu osob ve vnitřním i venkovním areálu nemocnice, tak do počítačových technologií a rozšiřování antivirového systému, které mají zabránit kybernetickým útokům.

V neposlední řadě nemocnice zakoupila jednačtyřicet nových elektrických polohovacích postelí za 1,5 milionu korun. Polovina z nich poputuje na různá oddělení, kde je třeba vyměnit původní lůžka a polovina je určena pro rozšíření rehabilitačního oddělení, které je naplánováno na začátek příštího roku.

