Nemocnice Pardubice: Začaly Valentýnské odběry krve

Tradiční akce se koná již posedmé u příležitosti svátku sv. Valentýna a jejím prvořadým cílem je nábor nových dárců nejcennější životní tekutiny. Dnes se na odběrových lůžkách vystřídalo celkem 71 dárců, z toho osm z nich si prožilo svoji premiéru.

„Vzhledem k současnému období chřipek je to dobrý počet. Jsme rádi, že se znovu našli lidé, kteří přišli darovat krev poprvé. Bylo jich více, než bývá v běžný odběrový den, což je potěšitelné. Doufáme, že na transfuzní oddělení budou docházet v dalších letech pravidelně. A pochopitelně ty, kteří třeba nemohli přijít dnes, zveme na čtvrteční pokračování Valentýnských odběrů krve,“ pronesla vrchní sestra transfuzního oddělení Iveta Krebsová.

Registr dárců krve v Pardubické nemocnici je po dnešku bohatší o osm jmen. Jedním z nových přírůstků se stala Michaela Šubrtová z Valů u Přelouče. „Chtěla jsem udělat něco dobrého a pomoci někomu druhému. A když na mě na Facebooku vyskočilo upozornění na tuto akci, tak jsem si řekla, že bych do toho šla. Byl to takový jednorázový impuls,“ prozradila nová dárkyně krve.

Premiérový odběr ji utvrdil v přesvědčení, že udělala správné rozhodnutí. „Určitě chci docházet dál a pravidelně. Hned jsem si zjistila, že za čtyři měsíce mohu darovat krev znovu,“ řekla Michaela Šubrtová a dodala: „Po odběru se cítím úplně normálně. Není na tom nic zvláštního. Moc mi pomohly i sestřičky, které se mě jako prvodárkyně ujaly. Díky nim jsem přesně věděla, co mě čeká, co mám dělat.“

Valentýnské odběry krve v Pardubické nemocnici si opět nenechal ujít ani krajský radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr. Stejně jako vloni dorazil na transfuzní oddělení společně s manželkou Renatou. Oba se aktivně zapojili do odběrů.

„Darování krve vnímám jako velice důležitou pomoc pro druhé. A když jdete darovat společně s nejbližším člověkem nebo životním partnerem, dostává vaše rozhodnutí další pozitivní dimenzi. S manželkou Renatou si to velmi užíváme,“ řekl radní Valtr a dodal: „Určitě není se čeho obávat. Naopak darování krve dodává velmi dobrý pocit. Proto bych chtěl vyzvat všechny lidi, kteří mohou darovat krev a zatím se k tomu nedostali, ať si přijdou tento pocit zažít také,“ dodal radní Valtr, jenž má nad akcí záštitu spolu s prvním náměstkem hejtmana Romanem Línkem

Tradiční patronkou Valentýnských odběrů krve je první místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská, která před sedmi lety stála u zrodu této akce. Na transfuzním oddělení Pardubické nemocnice nechyběla ani dnes, byť se tentokrát na rozdíl od minulých let do odběrů nemohla zapojit aktivně. „Jsem ráda, že Valentýnské odběry krve probíhají již sedm let a že se za tu dobu díky nim podařilo najít řadu nových dárců. Určitě jsou ale potřeba další, protože dárci postupně stárnou a ubývají. Je to výzva především pro mladé lidí. Dárcovství pro ně může být možností, jak být užiteční. Proto budu velmi potěšena, když se prostřednictvím této akce podaří podchytit mladou generaci,“ pronesla senátorka Horská.

Valentýnské odběry krve budou na transfuzním oddělení Pardubické nemocnice pokračovat ještě ve čtvrtek 15. února od 7.00 do 11.00 hodin. U příležitosti svátku sv. Valentýna bude již tradičně probíhat obdobná náborová akce rovněž na hematologicko-transfuzním oddělení Orlickoústecké nemocnice. Bude se konat v pátek 16. února od 7.00 do 10.00 hodin.

autor: Tisková zpráva