Nemocnice Písek: Japonci podpořili písecké nedonošence

27.06.2019 16:14

Písecký strojírenský podnik AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., který je dceřiným výrobním závodem společnosti AISIN EUROPE S.A., patřící do japonské globální skupiny AISIN SEIKI Co., Ltd., věnoval půl milionu korun Nemocnici Písek, a.s.. Ta za finanční dar nakoupila plicní ventilátor pro nedonošené děti.