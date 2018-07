Noc s hvězdami na Zahrádkách

Všechny kolegy pozval zpěvák a producent této benefice Martin France, který na akci zazpívá po dvacáté. Zavzpomínal na to, že to před těmi 19 lety opravdu nebylo jednoduché. Tenkrát se tam poprvé potkali s Romanem Vojtkem, Tanjou a Gabrielou Bártíkovou. „Diváků dorazilo přibližně 30 a místo rautu jsme si opékali buřty“, zavzpomínal France.

Mezi „držáky“ této akce patří už neodmyslitelně moderátorská dvojice Markéta Mayerová a Slávek Boura, kteří zde budou moderovat již osmnáctým rokem. Po sedmnácté se na akci objeví zpěvák Jarek Šimek, který se po zdravotních problémech pomalu vrací na podia.

Na tiskovku dorazila i pěvecká legenda Josef Laufer, který prozradil, že má rozepsanou v pořadí již třetí knížku a jinak, že u něj nic nového není. Přišli i pěvečtí benjamínkové Kamila Hübsch a Milan Šatník, který zde zároveň zazpíval píseň od Queenů.

Promluvit přišel i zakladatel první pánské kabaretní a burleskní skupiny The Roosters Jan Laca, která bude pro diváky na zámku Zahrádky překvapením.

Na závěr tohoto setkání pak všichni účinkující rozkrojili slavnostní dort a pustili se do připraveného rautu.

Kromě všech přítomných účinkujících dorazí i další zpěváci. Jelikož se letos slaví 100 let české státnosti, přijedou i interpreti ze Slovenska a to pěvecká legenda Marcela Laiferová, která se už měla objevit na akci vloni, ale při pádu si zlomila ruku a tím pádem nepřijela. Dorazí i mladý a nadějný interpret Martin Harich. A kromě nich se také přijedou představit Ilona Csáková, Petr Vondráček, David Deyl, Sabina Křováková, Zuza Nová a kapely The Rockset, Angels a El Ectro Folk.

Vstupenky už je možné teď zakoupit přes Ticketlive a nebo v den konání akce přímo na místě.