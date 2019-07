Olomoucký kraj podpoří atestace lékařů ambulantních služeb

„Kvalitní lékařská péče je nejvyšší krajskou prioritou. Proto do ní hejtmanství investuje vysoké částky, a to nejen na vzdělávání lékařů, ale třeba i do obměny technického vybavení záchranné služby,“ uvedl náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Program určený na podporu vzdělávání ve zdravotnictví nabízí žadatelům celkem devět set tisíc korun. Jeho vyhlášení schválila krajská rada. Zájemci o dotace mají možnost požádat o peníze do konce července. Seznam podpořených žádostí nakonec schválí Zastupitelstvo Olomouckého kraje v průběhu září.

Podrobnosti ke všem vyhlášeným dotačním programům nabízí webové stránky OLKRAJ.CZ v sekci Dotace.

autor: Tisková zpráva