Online půjčky jsou stále více oblíbené. Nemusíte nikam chodit!

Když technologie skutečně pomáhají

Ještě před pár lety si zájemce o půjčku musel obvolat všechny banky v okolí a nashromáždit složitě nabídky, ze kterých si následně vybíral. Vy se takovému procesu naštěstí dokážete zcela vyhnout. Stačí pouze vědět, jak na to. Skvělým pomocníkem je internet! Popularita online půjček roste a není se čemu divit. Z tepla domova vyplníte jednoduchý formulář a během chvilky najdete na jednom místě všechny relevantní nabídky včetně výše úroku, RPSN a hodnocení klientů. Nikam nemusíte chodit. Ve skutečnosti vám stačí vyndat z kapsy mobil a otevřít si tu správnou webovou adresu.

Dalším důkazem toho, jak technologie šetří čas a nervy těch, kteří si chtějí půjčit, je Zonky. Tato online platforma zprostředkovává půjčky mezi běžnými lidmi. Vyplníte žádost o půjčku ve výši od 20 000 do 500 000 Kč společně s cílem. Lidé disponující volnými finančními prostředky se vám na uvedený cíl složí. Žádat lze o peníze na cokoliv od rozjezdu podnikání po nákup automobilu. Výhodou je absence skrytých poplatků, anonymita, silná komunita a fakt, že vše zařídíte během 10 minut.

Bleskové vyřízení není problém

Zásadní přednostní online půjček je jejich rychlost, což potvrzují i solidní a vyhledávané značky. Mezi ty se řadí nebankovní finanční společnost Cofidis, která ne náhodou patří k jedněm z vůbec prvních poskytovatelů online úvěrů v České republice. Na trhu je od roku 2004, na internetu působí od roku 2005. Aktuálně vám nabízí nízké úrokové sazby a výplatu peněz do 24 hodin od schválení. Jak je to možné? U online půjčky se vyhnete vyřizování zbytečných formalit. Když dodáte všechny potřebné informace, vše je vyřízeno během chvilky bez papírování a čekání.

Další trefou do černého pro všechny nedočkavce je Equa bank Minutová půjčka. Půjčit si můžete až 600 000 Kč se splatností od 3 měsíců do 10 let. Žádost o úvěr podáváte prostřednictvím internetového formuláře. Zabere vám to kolem 3 minut. Bezúčelový charakter půjčky vám umožňuje získat peníze na cokoliv. Je jedno, zdali si chcete pořídit novou kuchyňskou linku, nebo chcete vyrazit někam na dovolenou. Poplatek za poskytnutí a vedení je zcela zdarma. Smlouvu o úvěru podepíšete na pobočce, nebo k vám domů pošle banka kurýrní službu.

Pohodlné a překvapivě spolehlivé

Zažádat si o rychlou půjčku přes internet je pro žadatele pohodlné, bezpečné a až překvapivě spolehlivé. O výsledku žádosti jste informováni v drtivé většině případů velmi rychle. V neposlední řadě máte díky snadnému srovnání vždy dokonalý přehled o tom, jaká z hromady aktuálních nabídek je pro vás ta nejlepší. Stále chcete řešit půjčku klasicky na pobočce?

autor: Tisková zpráva