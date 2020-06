Open-source Aliance: Chceme pomáhat zavádět open-source řešení ve veřejné správě tam, kde to dává smysl

reklama

Spolek Open-source Aliance chce být spolehlivým partnerem nejen státu a ministerstvům, ale i samosprávě. Chceme pomáhat i samosprávě, zavádět open-source tam, kde to dává smysl. Od vzdělávání, a konzultací, až po zajištění opravdových řešení podle opravdových potřeb. Vidíme snahu zvyšovat efektivitu veřejné správy s využitím ICT, snižovat náklady na informační systémy a zbavovat se závislosti na dodavatelích. Zároveň ale vidíme jen velmi málo projektů, které by stály na otevřených řešení a aplikacích postavených na open-source. Z Informační koncepce ČR vyplývá povinnost vše v ICT postupně otevírat, včetně nasazování open-source systémů a platforem. Proto by podpora zavádění open-source řešení měla být co největší.

Jak opravdu pomoci státu a jeho orgánům v tom naplnit povinnosti otevřenosti? Jak opravdu smysluplně prosazovat open-source? To je jednou z nových výzev, které stojí před Aliancí. Musíme využít zkušenosti ze současné krize. Je třeba víc naslouchat potřebám úřadů a nabízet řešení jako alternativu k mamutím systémům a vendor lock-in přístupu některých dodavatelů. Nové situaci se musela přizpůsobit také Open-source Aliance samotná. V jejím rámci jsme vytvořili novou pracovní strukturu založenou na jednotlivých pracovních výborech. Tak vznikl Pracovní výbor pro architekturu a eGovernment, který bude mimo jiné pomáhat úřadům v oblasti architektonických řešení a zakotvení využívání open-source do veřejné správy.

Pracovní výbor pro legislativu a právo bude pomáhat s větším prosazováním legislativy podporující open-source a otevřenost obecně. Tento přístup není vlastní jen stranám, které mají k informačním technologiím programově blízko, jako jsou například Piráti. Také řada poslanců z vládních stran se připojuje k rozumným principům. Využijme například práva na digitální služby a ukažme, že na open-source dají relativně rychle vytvářet dosti robustní, a přitom uživatelsky a technicky jednoduchá, řešení.

Pracovní výbor pro veřejnou správu bude pomáhat krajům, obcím, městům a městským částem v nasazování open-source a také v prosazování jeho přínosů. Chystáme se však kromě toho vrhnout i do jednotlivých oblastí, chystáme tedy pracovní týmy pro zdravotnictví, nebo pro veřejné zakázky.

Další klíčovou oblastí je pro nás osvětová a vzdělávací činnost. Příkladem může být projekt Otevřené metodiky v rámci aktivity s názvem OpenCzeg. Uvnitř Aliance s přispěním jejích členů, ale i s partnery, jako je ministerstvo vnitra, začínáme psát a připravovat edukativní a metodické materiály. Do letošního léta chceme připravit metodiku, jak konkrétně nasazovat open-source a jak naplnit obecně definované povinnosti k open-source v informační koncepci. Pracujeme nejen na modelech otevřené architektury, ale také na vzdělávání. Zájemcům je k dispozici například on-line kurz Architektování pro nearchitekty. Vydali jsme českou notaci jazyka Archimate s přehlednou vizualizací grafických modelů, díky čemuž se naučí prakticky kdokoliv jednoduše a rychle číst a rozumět obrázkům od architektů (mimochodem jsme jediní, kdo to má v češtině jako přehledný celek). Chceme se věnovat i metodikám pro spisovou službu, správu a realizaci požadavků a tak dále.

Pochopitelně open-source se může prosazovat teprve tehdy, když bude nabízet opravdu funkční řešení a alternativy k tradičním systémům, které ve veřejné správě poněkud zakořenily. A tady vidíme prostor pro Open-source Alianci. Prostřednictvím jejích členů chceme vytvářet funkční aplikace a systémy postavené na open-source. Samozřejmě takové aplikace, které budou plně kompatibilní se všemi legislativními a eGovernmentími požadavky na informační systémy veřejné správy. Dnes se open-source najde prakticky na všechno. Od architektury (spolupracujeme na vývoji open-source nástroje Archi), přes integraci, až po content management systémy a procesní frameworky umožňující dostatečně rychle vytvořit agendové aplikace založené na procesních modelech a procesním workflow a jednoduchých formulářích (to nabízí třeba světoznámé Alfresco). Doporučujeme našim členům, co mohou a mají dělat za aplikace a systémy, a to na základě reálných potřeb. Mnoho úřadů si například stěžuje na spisové služby. Umí open-source komunita dát odpověď open-source spisovou službou? Všichni se začínají prát se správou požadavků pro veřejné zakázky. Nebylo by tedy možné vytvořit funkční a kompatibilní systém na open-source pro tuto agendu? Obce spravují poplatky za popelnice, poplatky za psa, nebo systémy pro svoje školy, jak na to odpoví open-source vývoj? Taková témata chceme v Alianci nastolovat. Pokud se chceme posunout dál, musí existovat někdo, kdo bude schopen diskutovat s veřejnou správou o tom, co opravdu potřebuje a co by se jí hodilo. Pak je ale potřeba to opravdu vyrobit, a ještě to vyrobit tak, aby to splňovalo všechno, co má. To také není jednoduchý proces. Ani pro samotné open-source vývojáře. Ti se zase musí naučit, jak dělat systémy pro veřejnou správu a na co si dávat pozor.

To vše chceme a můžeme díky novým členům v Alianci realizovat. Architektonické principy ČR jsou dalším významným impulsem do naší práce. Nabízíme spolupráci samozřejmě i obcím, městům a krajům. Na rozdíl od obřích ministerstev a úřadů s miliardovými rozpočty na IT a systémy, obce a samospráva musí často rychle a za co nejmenší peníze najít řešení, pro které se prostě nevyplatí stavět systémy za desítky milionů. A ještě to udělat tak, aby to úředníkům a zaměstnancům na úřadech ulehčilo práci. Open-source aplikace a platformy takovým řešením jsou a Open-source Aliance je organizací, která je chce prosazovat a chce v tom pomáhat státní správě i samosprávě.

Více informací o Open-source Alianci se dozvíte na webových stránkách www.osaliance.cz

Pavel Dovhomilja, předseda představenstva Open-source Aliance

