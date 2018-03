Opravdu se chcete zařadit mezi ty, kteří řeší půjčku půjčkou?

Dluhová spirála je pro mnoho Čechů realitou

Říká se tomu dluhová spirála. Když již máte úvěr a peníze si půjčujete jen proto, abyste oddálili katastrofu, řítíte se do závažných problémů. Navigace ven z dluhů je v takovém případě složitá a zdlouhavá. I přesto se najde celá řada rizikových dlužníků, kteří na nic jiného nepřijdou. Půjčí si za každou cenu za neférových podmínek a dostanou se paradoxně do ještě větší pasti.

Vydejte se jinou cestou a splácení půjčky půjčkou si předem rozmyslete. Řešení je hned několik. Často vám poskytovatel půjčky na základě žádosti může splátku odložit. Stejně tak je v některých momentech výhodnější konsolidace úvěrů nebo pomoc od příbuzných. Přestat splácet a komunikovat je to nejhorší, co můžete udělat. Když už se rozhodnete pro půjčku, preferujte známé a solidní instituce. Příkladem je Česká spořitelna, která vám při řádném splácení odpustí několik posledních splátek.

Pozor na podezřele výhodné akce

Zmíněné upřednostnění solidních institucí je pro vás jako dlužníka klíčové. Proč? Nebankovní společnosti si zpravidla velmi dobře uvědomují, že tonoucí se stébla chytá. S cílem získat co nejvíce zákazníků zařazují do portfolia na první pohled velmi výhodné nabídky. Ty jsou v případě nedodržení podmínek spojeny s vysokými sankcemi. Jedním z takových lákadel je první půjčka zdarma. Zaplatíte jen to, co si půjčíte. Jakmile se pro tento produkt jednou rozhodnete, musíte splatit úvěr řádně a včas. Při zaváhání vám poskytovatel naúčtuje nejen úroky, ale i sankce z prodlení. Ty nebývají zanedbatelné.

Dalším tahákem jsou půjčky až do domu, peníze do několika minut a různé formy zástavy. U všech bankovních a nebankovních produktů platí jedno pravidlo. Pokud něco zní příliš dobře na to, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda není. Poskytovatel by vám měl ochotně vysvětlit všechny podmínky. V případě dotazů a pochybností se ptejte. Než něco podepíšete, vše si pročtěte.

Začněte se vzdělávat

A jaký je vůbec nejlepší recept, jak se vyhnout finančním problémům? Dostatek ověřených informací! Vzdělávejte se a investujte čas do toho, abyste se o podmínkách půjčky dozvěděli maximum. Srozumitelné shrnutí a přehledné srovnání přináší finanční portál půjčka.co. Na jednom místě najdete nejen výhody a nevýhody různých produktů, ale také aktuální nabídky. Díky tomu budete mít jistotu, že se neuvážete do něčeho, co vám v budoucnosti přeroste přes hlavu.

