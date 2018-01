Pardubický kraj posiluje investiční činnost o téměř 420 milionů korun

Z celkové přerozdělené částky 416 milionů korun nejvíce posílí kapitola dopravy, která získá 220 milionů korun. Přes 50 milionů půjde do zdravotnictví, kultury a památkové péče či školství.

"Stejně jako v předchozích letech můžeme díky konzervativnímu nastavení rozpočtu využít zvýšené inkaso sdílených daní na investiční činnost kraje a vrátit tak finance zpět do území. Přes 220 milionů korun získá odbor dopravy na investiční příspěvek pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje na pokrytí nutných rekonstrukcí a odstranění havarijních stavů mostů v regionu. Kultura a památková péče získá 55 milionů korun, které budou využity například na investice do Domu hudby v Pardubicích. Obdobná částka jde do školství a o 50 milionů korun posilujeme zdravotnické investice,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Přehled přerozdělení prostředků ze zvýšeného inkasa daní:

Doprava a silniční hospodářství 220 000 000 Kč

Kultura a památková péče 55 000 000 Kč

Školství a mládež 55 000 000 Kč

Zdravotnictví 50 855 292 Kč

Sociální věci 18 000 000 Kč

Kancelář ředitele úřadu 7 987 890 Kč

Sport a cestovní ruch 6 500 000 Kč

Životní prostředí a zemědělství 2 300 000 Kč

Krizové řízení 500 000 Kč

Psali jsme: Pardubický kraj: Horská služba má dva nové defibrilátory a GPS navigace Pardubický kraj: Přímé spojení Ústí nad Orlicí s polskou Vratislaví je na dosah Pardubický kraj: Spolupráce krajů v dopravě pokračuje Záchranáři ze Zakarpatí se v Pardubickém kraji proškolují v navigačních systémech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: komerční tisková zpráva