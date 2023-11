Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond stanovil sazby podpory pojištění pro rok 2023

reklama

Finanční podpora pojištění je poskytována s cílem zpřístupnit pojistnou ochranu podnikatelům v zemědělství a lesnictví. Podpora je poskytována ve formě úhrady části pojistného, a to v rámci jednotlivých programů podpor.

„Podpora pojištění je významná a vyhledávaná součást programů PGRLF, a.s., do kterých se hlásí zemědělci či lesníci, kteří investovali do pojištění jakožto do jednoho z nástrojů snížení rizik svého podnikání. V letošním roce byla stanovena maximální možná výše podpory u pojištění hospodářských zvířat, pojištění lesních porostů a pojištění lesních školek, a to ve výši 50 %. Výše podpory u speciálních plodin činí 52 %, u ostatních plodin byla stanovena sazba 40 % z celkové výše pojistného,“ řekl předseda představenstva PGRLF, a.s., Josef Kučera.

Výše podpory v rámci jednotlivých programů se pohybuje mezi 40 až 52 procenty uhrazeného pojistného: • 52 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění speciálních plodin

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění hospodářských zvířat

40 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění ostatních plodin

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu podpory pojištění lesních školek

50 % uhrazeného pojistného v rámci programu pojištění lesních porostů

Příjem žádostí do dalšího kola spustí PGRLF od 1. ledna 2024 do 31. října 2024, u programu Pojištění produkce lesních školek v období 1. srpna 2024 do 1. listopadu 2024. Informace o dalších programech podpor společnosti PGRLF, a.s., naleznete na webových stránkách ZDE.

